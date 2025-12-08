La Físcalía de EE.UU. procesa a un ex alto cargo de la DEA por colabororar con un cártel mexicano

La Fiscalía de EE.UU. ha anunciado la apertura de un auto de procesamiento que acusa a Paul Campo y Robert Sensi de narcoterrorismo, terrorismo, distribución de narcóticos y lavado de dinero. Campo y Sensi fueron arrestados en Nueva York.

“Conspiraron para ayudar al CJNG, uno de los cárteles mexicanos más notorios, responsable de innumerables muertes por violencia y narcotráfico en Estados Unidos y México”, declaró el fiscal federal Jay Clayton. “Como parte de ese apoyo, los acusados ​​blanquearon cientos de miles de dólares que creían provenían del narcotráfico del CJNG, acordaron blanquear millones más e incluso usaron su experiencia financiera para facilitar el tráfico de cocaína aquí mismo, en la ciudad de Nueva York. Al participar en este plan, Campo traicionó la misión que se le encomendó durante sus 25 años de carrera en la DEA", señaló la Fiscalía.

“La presunta conducta ocurrió después de que él dejara la DEA y no estaba relacionada con sus funciones oficiales aquí, pero cualquier exagente que opte por participar en actividades delictivas deshonra a los hombres y mujeres que sirven con integridad y socava la confianza pública en las fuerzas del orden. No haremos la vista gorda solo porque alguien haya llevado esta placa. No hay tolerancia ni excusa para este tipo de traición”, aclaró.

El CJNG es un grupo criminal transnacional con sede en México, liderado por Nemesio Rubén “El Mencho” Oseguera Cervantes, que controla una parte significativa del narcotráfico. Transporta ilícitamente cocaína, metanfetamina, fentanilo y otras sustancias controladas a Estados Unidos. También participa en el lavado de dinero y otras actividades delictivas, incluyendo actos de violencia e intimidación. El 20 de febrero de 2025, el Secretario de Estado de los Estados Unidos designó al CJNG como Organización Terrorista Extranjera.

Campo trabajó para la DEA durante aproximadamente 25 años, primero como agente especial en Nueva York y, con el tiempo, ascendió a subdirector de la Oficina de Operaciones Financieras. Se jubiló en enero de 2016.

A finales de 2024, Sensi comenzó a reunirse con una fuente confidencial que trabajaba bajo la dirección de las fuerzas del orden («CS-1»), quien se hacía pasar por miembro del CJNG. Le dijo a CS-1 que tenía un amigo que estuvo a cargo de las operaciones financieras de la DEA y que podría ayudar al CJNG blanqueando las ganancias del narcotráfico y proporcionándoinformación confidencial de la DEA sobre fuentes e investigaciones.

Tras estas reuniones iniciales, Campo y Sensi se reunieron con CS-1 en varias ocasiones. Durante estas conversaciones, acordaron blanquear dinero para CS-1, entre otras cosas, convirtiendo efectivo en criptomonedas e invirtiendo en bienes raíces. Además, le asesoraron sobre la producción de fentanilo y exploraron la adquisición de drones comerciales, armas y equipo militar para el CJNG, incluyendo rifles semiautomáticos AR-15, carabinas M4, rifles M16, lanzagranadas y granadas propulsadas por cohetes. En estas conversaciones, solían presumir y confiar en la experiencia previa de Campo en las fuerzas del orden federales y su pericia en investigaciones financieras y cárteles de la droga.

Respecto a los drones, en una reunión, CS-1 explicó a Campo, "lo que hacemos con los drones, es poner explosivos y simplemente mandarlos allá, ¡bum!"; en otra conversación, CS-1 preguntó a Sensi cuánto explosivo C-4 podían llevar los drones, a lo que resapondió que aproximadamente seis kilogramos, lo cual es suficiente para "volar todo el p . . . No quiero decirlo".

Como parte del plan, acordaron lavar aproximadamente 12 millones de dólares de ganancias de narcóticos del CJNG; lavaron aproximadamente 750.000 convirtiendo efectivo en criptomonedas; y proporcionaron un pago por aproximadamente 220 kilogramos de cocaína en el entendimiento de que el pago desencadenaría la distribución y venta de narcóticos por un valor aproximado de cinco millones, por lo que recibirían directamente una parte de las ganancias.