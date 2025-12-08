Muere una persona y otra resulta herida en una salida de vía en la AP-15 en Navarra

Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida este lunes tras salirse de la vía y volcar en el kilómetro 7 de la AP-15, en Castejón (Navarra), con el vehículo en el que viajaban.

Según han confirmado fuentes policiales a EFE, el accidente se ha producido a las 9:40 horas y cuando los servicios de emergencias han llegado al lugar ambas personas estaban atrapadas en el vehículo y la que iba de acompañante había fallecido.

Hasta el lugar han acudido los Bomberos de Navarra y la Policía Foral, que investiga lo ocurrido.

Con esta víctima mortal son 37 las personas que han fallecido en las carreteras navarras este año en las 24 horas siguientes al accidente. Sumando las que lo han hecho en los treinta días posteriores son 45 las víctimas mortales.