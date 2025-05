La fórmula de tres pasos del experto en comunicación, Adrià Solà, para dejar de pasar desapercibido y empezar a conectar de verdad

Hoy en día está, con todos los avances tecnológicos y la evolución del mundo, las oportunidades no siempre dependen de lo que sabes, sino de a quién conoces, el networking ya no es opcional. Y, sin embargo, sigue siendo uno de los mayores bloqueos para quienes se sienten incómodos vendiéndose a sí mismos o iniciando conversaciones con desconocidos.

Adrià Solà, comunicador y formador especializado, asegura que cualquiera puede mejorar su habilidad para conectar con personas influyentes aplicando tres pasos muy concretos: antes, durante y después de cada encuentro profesional.

Antes del evento: crea tu discurso de ascensor

Si no sabes cómo presentarte, es probable que pierdas la atención en los primeros segundos. Por eso Adrià recomienda tener listo un "elevator pitch" o discurso de ascensor: un discurso breve (de unos 30 segundos) que resuma quién eres y qué haces de manera clara y memorable.

"La clave está en no sonar genérico. No se trata solo de decir tu profesión, sino de mostrar tu diferencial con autenticidad y adaptarte al contexto. Ensaya lo suficiente para que suene natural, no forzado. Y recuerda: hablar de logros está bien, pero enfócate en cómo esos logros pueden aportar valor a quien te escucha", añade el experto.

Cómo hacer networking de forma efectiva (y dejar de sentir que estás perdiendo oportunidades), según Adrià Solà Unsplash

Durante el encuentro: usa la técnica FORD

Una buena conversación no gira en torno a ti, sino a generar interés mutuo. Para eso, Adrià recomienda la técnica FORD, que consiste en hacer preguntas relacionadas con:

Familia

Ocupación

Recreación

Deseos o sueños

Este marco te ayuda a romper el hielo sin parecer invasivo y a conocer mejor a la otra persona desde un lugar humano. "Demuestra interés genuino, escucha con atención y, sobre todo, no interrumpas para hablar de ti mismo a la mínima oportunidad. La conexión surge de sentirse escuchado", asegura Solà.

Después del evento: haz un seguimiento en 48 horas

El experto señala que en este paso es donde la mayoría falla. "El networking no termina cuando termina el evento. Para construir relaciones reales, es esencial hacer un seguimiento personalizado, idealmente dentro de las primeras 48 horas. Puedes enviar un correo o mensaje haciendo referencia a algo que hayan conversado".

El networking no es una cuestión de suerte ni de carisma natural. Es una habilidad que se entrena, y con las estrategias adecuadas se puede convertir en una de las herramientas más poderosas de tu vida profesional.