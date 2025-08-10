Se fueron de luna de miel… y lo que pasó con sus maletas deja a todos sin palabras

Una pareja madrileña regresa de Santo Domingo y descubre que su equipaje llegó con retraso y sin uno de sus recuerdos más curiosos: una piña tropical que desapareció misteriosamente en el trayecto.

Una pareja que acababa de disfrutar de su luna de miel en Santo Domingo vivió una situación tan insólita como divertida al regresar a Madrid. Al recoger su equipaje en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, descubrieron que no solo había llegado con retraso, sino que faltaba un elemento muy especial: una piña tropical que habían traído como recuerdo del viaje.

Lejos de enfadarse, los recién casados decidieron tomarse el incidente con humor. “La dichosa piña había desaparecido”, comentó entre risas la protagonista, insinuando que quizás algún trabajador del aeropuerto no pudo resistirse al dulce fruto caribeño.

Aunque la pérdida de equipaje es una incidencia común en los aeropuertos, este caso destaca por el carácter anecdótico del objeto extraviado. Según el informe SITA Baggage IT Insights, España registra una de cada 125 maletas con algún tipo de incidencia, debido a factores como el alto volumen de equipaje, la complejidad del sistema de cintas transportadoras y la escasez de personal.

Marina Pachón, supervisora de handling en el aeropuerto madrileño, explicó que estos elementos son clave en los retrasos y pérdidas. Para evitar contratiempos, los expertos recomiendan etiquetar el interior de las maletas, facturar lo mínimo posible, utilizar rastreadores GPS y contratar seguros de viaje con cobertura específica.