Una azafata regaña a un influencer por vapear en pleno vuelo y su indignante respuesta se vuelve viral

Peter Nguyen, un creador de contenido en redes sociales, ha conseguido hacerse viral. Pero seguramente no de la mejor de las maneras. El joven viajaba el pasado lunes 4 de agosto a bordo de un avión procedente de San Francisco con destino a Phoenix, en EE UU. Aquejado de un supuesto "síndrome de abstinencia" por falta de nicotina, el joven se encerró en el baño de la aeronave para vapear. Error de base.

Cuando el personal de vuelo lo descubrió -los aviones modernos cuentan con detectores de humo que alertan a la tripulación- el joven influencer, entrenador profesional de pickleball, comenzó a grabar a una de las azafatas. Con un tono vehemente, empezó a gritar al resto de la avión: "Esta azafata acaba de asaltarme".

En realidad lo que había sucedido es que a la azafata las excusas y disculpas del influencer no le bastaban. "Puedes decir que lo sientes todo lo que quieras, pero estoy a cargo de todo este pasaje". Cuando descubrió que el creador de contenido le estaba grabando con el teléfono, ella intentó arrebatárselo, sin éxito. Ahí fue cuando estalló todo: "No puedes tocarme. Tengo un abogado. Soy un abogado. Tengo 25.000 seguidores", empezó a repetir sin parar el joven.

La historia termina como se puede imaginar: con el joven siendo expulsado del vuelo en cuanto la aeronave tocó tierra. Pero ahí no quedó todo.

Días después, este sábado 9 de agosto, Nguyen ha vuelto a la carga, consciente de todo el revuelo mediático que ha levantado su vídeo en el que intenta victimizarse por haber infringido una norma básica de una aerolínea comercial.

En una publicación en su Instagram, el chico asegura que el pasado lunes vivió "algo" que "nunca" imaginó que tendría que aguantar, "especialmente en una aerolínea comercial". "Mientras viajaba en el vuelo 2860 de American Airlines, mi privacidad y mi dignidad fueron violadas de tal manera que me dejaron temblando, humillado y herido. Comparto esto porque creo que ningún pasajero debería pasar por algo así".

En su nuevo comunicado asegura que el incidente le ha causado impacto en su "salud mental", además de en su trabajo o en su "capacidad para confiar en los sistemas que supuestamente se han diseñado para mantenernos a salvo". "No solo soy un CEO o un recaudador de fondos, también soy un productor de Hollywood y los derechos de mi película han sido adquiridos por un valor superior a los 200 millones de dólares. El daño reputacional que este incidente le ha causado a mi carrera es devastador".

Por ese motivo, lejos de disculparse, Nguyen asegura que ha emprendido acciones legales contra la aerolínea para que "algo así no vuelva a pasar". "Lucharé por justicia, privacidad y dignidad para todos los pasajeros".