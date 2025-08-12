Fundación Madrina entrega cascos ortopédicos a dos mellizas de 9 meses para su tratamiento neurológico

La Fundación Madrina ha entregado este lunes cascos ortopédicos a dos mellizas de nueve meses para que reciban el tratamiento neurológico que necesitan para su desarrollo en su objetivo por garantizar "que ningún menor se vea privado de la atención sanitaria especializada que necesita por motivos económicos".

El presidente de Fundación Madrina, Conrado Giménez, ha explicado en declaraciones a Europa Press Televisión, que "aunque son tratamientos caros la fundación quiere cubrir también ese aspecto sanitario que tanto necesitan estos niños para que luego tengan una infancia y adolescencia en salud".

La organización ha detallado que la madre de las gemelas se encontraba en una situación económica que le impedía costear este tratamiento especializado para la braquicefalia que sufren sus hijas, fundamental para el correcto desarrollo craneal de las niñas.

"El coste es muy alto y además siendo dos era muy complicado para mí y la verdad que a través de la fundación era la única forma de afrontarlo", ha agradecido la madre de las niñas.

La entrega y el tratamiento ha tenido lugar en la Clínica Ortopédica Prim, donde han explicado que estos cascos ortopédicos son dispositivos médicos esenciales en casos de condiciones neurológicas que afectan el desarrollo craneal en los primeros meses de vida.

Raúl Ramos el encargado de crear estos cascos en la Clínica Prim ha asegurado que este tratamiento, "puede puede solucionar el problema en el primer año de vida de los pequeños" y que "tiene un coste de 900 euros en total, que actualmente no cubre la Seguridad Social". --