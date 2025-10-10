Fútbol base
Un estudio de LaLiga revela que el 57% de los casos de violencia en el fútbol base son provocados por adultos
Más de la mitad de los incidentes violentos en el fútbol base tienen su origen en el comportamiento de padres y adultos, según un estudio de LaLiga y Puma; la campaña “Aquí se juega a jugar” busca transformar ese entorno en uno más respetuoso y educativo
Un estudio realizado por LaLiga y Puma entre más de 1.200 familias ha revelado que el 57% de los incidentes violentos en el fútbol base tienen su origen en el comportamiento de los adultos. Padres, acompañantes y aficionados protagonizan insultos, discusiones y peleas que alteran el entorno deportivo de los menores. Además, el 45% de los encuestados reconoce haber presenciado situaciones de odio en este tipo de competiciones.
Ante esta realidad, LaLiga y Puma han lanzado la campaña “Aquí se juega a jugar”, con el objetivo de recuperar el verdadero espíritu del deporte y fomentar un ambiente sano y educativo en el fútbol infantil.
El club Dragones de Lavapiés, conocido por su enfoque inclusivo y social, será el abanderado de esta iniciativa, que beneficiará a más de 4.000 niños y familias en toda España. Además, otros seis equipos participarán en el programa, recibiendo equipaciones exclusivas, formación en valores y encuentros con futbolistas profesionales.
Durante la presentación del proyecto, figuras como Fernando Morientes y Miguel Ángel Moyá respaldaron la iniciativa. “Los padres deben ir al campo a animar, no a presionar. Los niños van a jugar, no a pasarlo mal”, declaró Morientes, subrayando que el respeto, el compañerismo y el disfrute deben ser los pilares del deporte base.
