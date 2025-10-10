Un estudio de LaLiga revela que el 57% de los casos de violencia en el fútbol base son provocados por adultos

Un estudio realizado por LaLiga y Puma entre más de 1.200 familias ha revelado que el 57% de los incidentes violentos en el fútbol base tienen su origen en el comportamiento de los adultos. Padres, acompañantes y aficionados protagonizan insultos, discusiones y peleas que alteran el entorno deportivo de los menores. Además, el 45% de los encuestados reconoce haber presenciado situaciones de odio en este tipo de competiciones.

Ante esta realidad, LaLiga y Puma han lanzado la campaña “Aquí se juega a jugar”, con el objetivo de recuperar el verdadero espíritu del deporte y fomentar un ambiente sano y educativo en el fútbol infantil.

El club Dragones de Lavapiés, conocido por su enfoque inclusivo y social, será el abanderado de esta iniciativa, que beneficiará a más de 4.000 niños y familias en toda España. Además, otros seis equipos participarán en el programa, recibiendo equipaciones exclusivas, formación en valores y encuentros con futbolistas profesionales.

Durante la presentación del proyecto, figuras como Fernando Morientes y Miguel Ángel Moyá respaldaron la iniciativa. “Los padres deben ir al campo a animar, no a presionar. Los niños van a jugar, no a pasarlo mal”, declaró Morientes, subrayando que el respeto, el compañerismo y el disfrute deben ser los pilares del deporte base.