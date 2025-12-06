Acceso

Sociedad

Virus

Illa anuncia una auditoría a cinco laboratorios para esclarecer de dónde salió la peste porcina

El genoma del virus detectado es similar al que circuló en Georgia en 2007 y suele emplearse en estudios experimentales

El president de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera Núria Parlon visitan el centro de mando avanzado de contención de la peste porcina africana, a 6 de diciembre de 2025, en Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona, Cataluña (España). El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha informado que ascienden a 13 los casos positivos por peste porcina africana (PPA) en el entorno de Collserola (Barcelona), mientras que se han detectado otros 37 animales muertos en esa zona y sus alred...
Illa visita el centro avanzado de contención de la peste porcina africanaAlberto ParedesEuropa Press
La Razón
  • La Razón@larazon_es
    La Razón es un diario español de información general y de tirada nacional fundado en 1998
Creada:
Última actualización:

La Generalitat ha ampliado este sábado la investigación sobre el origen del brote de peste porcina africana (PPA) a cinco centros que trabajan con el virus de esta enfermedad animal en un radio de veinte kilómetros en torno al foco del brote, incluido el laboratorio IRTA-CReSA, informa Efe.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha informado de esta medida en una comparecencia este sábado ante los medios de comunicación, a raíz del informe del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA), laboratorio de referencia de la Unión Europea situado en Valdeolmos (Madrid), que detalla que el genoma del virus detectado es similar al que circuló en Georgia en 2007 y que suele emplearse en estudios experimentales y en la evaluación de vacunas.

Este descubrimiento ha puesto el foco en el IRTA-CReSA, laboratorio de salud animal localizado en el Campus de la Universidad Autónoma de Barcelona, en Bellaterra, a apenas un kilómetro de donde hace unos días aparecieron los primeros ejemplares de jabalíes muertos.

Illa ha declarado que la auditoria de protocolos de esos centros la liderará el IRSA-CReSA, que creará un grupo de expertos del máximo nivel para conocer el origen del brote, sobre el que no se descarta ninguna hipótesis, y ha subrayado que hacer este encargo a ese laboratorio es "una muestra de confianza" en el centro catalán de sanidad animal.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas