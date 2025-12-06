Illa anuncia una auditoría a cinco laboratorios para esclarecer de dónde salió la peste porcina

La Generalitat ha ampliado este sábado la investigación sobre el origen del brote de peste porcina africana (PPA) a cinco centros que trabajan con el virus de esta enfermedad animal en un radio de veinte kilómetros en torno al foco del brote, incluido el laboratorio IRTA-CReSA, informa Efe.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha informado de esta medida en una comparecencia este sábado ante los medios de comunicación, a raíz del informe del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA), laboratorio de referencia de la Unión Europea situado en Valdeolmos (Madrid), que detalla que el genoma del virus detectado es similar al que circuló en Georgia en 2007 y que suele emplearse en estudios experimentales y en la evaluación de vacunas.

Este descubrimiento ha puesto el foco en el IRTA-CReSA, laboratorio de salud animal localizado en el Campus de la Universidad Autónoma de Barcelona, en Bellaterra, a apenas un kilómetro de donde hace unos días aparecieron los primeros ejemplares de jabalíes muertos.

Illa ha declarado que la auditoria de protocolos de esos centros la liderará el IRSA-CReSA, que creará un grupo de expertos del máximo nivel para conocer el origen del brote, sobre el que no se descarta ninguna hipótesis, y ha subrayado que hacer este encargo a ese laboratorio es "una muestra de confianza" en el centro catalán de sanidad animal.