El Gobierno no recibe "prácticamente ninguna reclamación" sobre más bienes indebidamente inmatriculados por la Iglesia

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que desde que enviaron a los municipios españoles el listado de 1.000 bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia católica, no han recibido "prácticamente ninguna reclamación".

Así se ha pronunciado Bolaños este miércoles durante el Pleno del Congreso, en respuesta a una pregunta de la diputada de EH Bildu Bel Pozueta, sobre si abordará el Gobierno en esta legislatura la reversión de las inmatriculaciones de la Iglesia.

"Lo cierto y verdad es que no ha habido prácticamente ninguna reclamación. Esa comisión, cuando se detectaron esos mil bienes y se pusieron a disposición de sus legítimos dueños, por supuesto que no se cerró la comisión, la comisión sigue trabajando. Pero lo cierto y verdad es que los municipios, los particulares no se están dirigiendo al Gobierno de España para decir que haya más bienes de esos mil", ha indicado Bolaños.

En todo caso, ha precisado que, si algún municipio se dirigiera a ellos con algún bien en particular, estudiarán "la situación de ese bien en particular".

Por su parte, la diputada de EH Bildu ha recordado que ya en febrero de 2022 le preguntó sobre este asunto y criticó el "apaño pactado entre el Gobierno y la Iglesia".

"En 2021, el Gobierno presentó 34.961 bienes inmatriculados de la Iglesia y señaló que cualquier persona física, jurídica o administración pública que discrepe podía reclamar sus derechos y con ello lo que se hizo fue abandonar a su suerte a particulares y ayuntamientos para que litigasen en largos y costosos procesos judiciales la recuperación de los bienes. Además, este listado es parcial porque no incluye los bienes inmatriculados entre 1946 y el 2015", ha advertido Pozueta.

Por ello, ha instado al ministro a "avanzar de verdad" en esta legislatura comenzando por "aportar todas las notas simples de todas las inmatriculaciones ofreciendo así la información necesaria". "Es hora de ir de la mano de la ciudadanía y de los ayuntamientos y de soltar el brazo de la Iglesia", ha subrayado.

Bolaños ha recordado que del listado de 34.000 inmuebles inmatriculados, "en realidad 20.000 son lugares de culto, son iglesias, son ermitas, son catedrales" por lo que hay que centrarse en "los 14.000 restantes que no son lugares de culto".

Además, ha puesto en valor el pacto al que llegaron con la Iglesia sobre los mil bienes "que se recuperaron para el dominio público", mil bienes sobre los que la Iglesia católica y el Gobierno de España reconocieron que o eran titularidad de un tercero que alguno sabía o que directamente no eran era propiedad de la Iglesia Católica.

"Fueron mil bienes de 14.000. A usted le parecerá poco o mucho o medio, pero es lo que se pactó", ha defendido el ministro. Asimismo, ha insistido en que ese listado se envió a todos los municipios de España para que les dijeran si ellos entendían que había algún otro inmueble, alguna propiedad, algún terreno que también pudiera estar inmatriculado de manera indebida por la Iglesia Católica y no ha habido "prácticamente ninguna reclamación".