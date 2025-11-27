Grave incendio en Pamplona: continúa la extinción del fuego en un bazar que obligó a desalojar cuatro edificios

Efectivos del servicio de Bomberos de Navarra siguen trabajando en la extinción del fuego que se declaró este miércoles por la tarde en un bazar del pamplonés barrio de Rochapea y que obligó a desalojar desalojar cuatro portales (un total de 40 viviendas).

A primeras horas de este jueves, las labores se centran en apagar los puntos calientes en el interior del local situado en la avenida de Marcelo Celayeta, según ha informado el 112-SOS Navarra.

La evolución favorable del incendio ha permitido reducir la zona acordonada. Los bomberos revisan las viviendas desalojadas para garantizar que el aire, la ausencia de humo y la temperatura sean seguros antes de permitir el regreso de los vecinos.

El fuego se desató poco antes de las cinco y media de la tarde en el interior del bazar Market 100. Dos personas fueron atendidas en el lugar por una intoxicación leve, aunque no fue necesario su traslado a un centro sanitario.

Como medida preventiva, se evacuaron los residentes de cuatro portales y el Ayuntamiento de Pamplona ha puesto a su disposición recursos habitacionales. Además, se ha recomendado a los vecinos cercanos permanecer confinados y, en caso de acercarse a la zona, usar mascarilla FFP2 debido a la toxicidad del humo.