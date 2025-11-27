Detenida una mujer por el incendio en Baracaldo en el que un hombre murió al lanzarse por la ventana

La Ertzaintza ha detenido a una mujer de 44 años por su presunta implicación en el incendio de una vivienda en Baracaldo (Vizcaya) que dejó un fallecido y tres heridos.

El suceso se produjo de madrugada el pasado 13 de noviembre en un tercer piso de un bloque de viviendas de la calle El Carmen. A la llegada de los servicios de emergencias, uno de los moradores del domicilio había caído a la vía pública, mientras otros dos pedían auxilio desde las ventanas. Los bomberos lograron rescatar a estas dos personas y a un cuarto habitante de un patio interior.

Los cuatro residentes, de entre 46 y 60 años, fueron asistidos por los servicios sanitarios y posteriormente hospitalizados. Horas después, falleció el hombre de 48 años que se precipitó a la calle debido a la gravedad de las lesiones.

La Ertzaintza abrió una investigación bajo la hipótesis de que había sido provocado. La detenida ha sido trasladada a dependencias policiales para continuar con las diligencias y será puesta a disposición judicial, mientras continúa la investigación.