La Guardia Civil detiene a la pareja de la mujer italiana fallecida en Formentera

La Guardia Civil ha detenido a la pareja de la mujer italiana de 45 años, fallecida este domingo alrededor de las 8:30 horas en la localidad de es Pujols, en Formentera, por causas que aún se investigan, según ha informado este lunes el Instituto Armado.

El detenido es un hombre de origen italiano y ha sido arrestado en el marco de la investigación que desarrollan los equipos de Policía Judicial de Personas y del laboratorio de criminalística, de la comandancia de Palma, desplazados a la isla.

La Guardia Civil continúa las pesquisas para determinar cómo se produjeron los hechos y no descarta ninguna hipótesis, a la espera del resultado de la autopsia.

En relación con este caso, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género comunicó en redes sociales este domingo que se estaban recabando datos del asesinato por presunta violencia de género de una mujer en la provincia de Baleares.

Se trata del segundo presunto caso de violencia machista ocurrido este domingo en la localidad de Es Pujols, en la pitiusa menor, donde otra mujer, en este caso colombiana de 35 años, ha sido apuñalada.

La mujer se encuentra estable dentro de la gravedad, ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital de Son Espases, en Mallorca, según han informado a EFE desde el centro hospitalario.

La Guardia Civil ha detenido a su expareja, un hombre de 27 años, también de nacionalidad colombiana, como autor de la agresión.

Los servicios de emergencia recibieron el aviso a las 11.32 horas y, debido a la gravedad de las heridas, trasladaron a la mujer en helicóptero medicalizado del SAMU 061 al Hospital Universitario Son Espases.

La mujer fue evacuada inicialmente en un taxi hacia el hospital de Formentera, pero el vehículo fue interceptado a su llegada por una ambulancia de soporte vital avanzado (SVA), cuyos sanitarios le prestaron la primera asistencia, informa Efe.