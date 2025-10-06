¿Dónde es festivo el próximo 13 de octubre? Estas son las comunidades

Este 12 de octubre cae en domingo, lo que genera una situación especial en el calendario laboral. En España, algunas comunidades han decidido trasladar el festivo nacional al lunes 13 de octubre, para ofrecer un puente adicional. No obstante, esta decisión no es uniforme en todo el país: algunas regiones sí lo aplican, otras no. Conocer si tu comunidad tiene ese día libre puede marcar la diferencia para planear descansos, viajes o actividades.

¿Qué comunidades disfrutarán del festivo el 13 de octubre?

Cinco comunidades autónomas han optado por trasladar al lunes 13 el festivo del Día de la Hispanidad: Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Extremadura, además de la ciudad autónoma de Melilla.

Debido a que el 12 de octubre cae en domingo, el festivo nacional pierde efecto práctico en muchas actividades laborales. Las comunidades que adoptan el traslado permiten que sus habitantes disfruten de un puente de tres días (sábado 11, domingo 12 y lunes 13).

En el resto de las regiones, incluyendo Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra, Baleares y otras, el lunes 13 será laborable. El festivo seguirá siendo el domingo 12, pero no se traslada ni se compensa oficialmente con otro día libre.

El origen legal y los detalles del traslado

El 12 de octubre está reconocido como festivo nacional en España, en conmemoración del Día de la Hispanidad. Sin embargo, en años en que esa fecha coincide con domingo, algunas comunidades autónomas toman la decisión de trasladar la festividad al lunes siguiente, de acuerdo con lo permitido por la normativa vigente en materia de calendario laboral.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ya ha confirmado que ese traslado aplicará este año en las comunidades mencionadas, generando ese puente adicional para quienes residen allí.

¿Qué significa para ciudadanos, empresas y agenda personal?

Para muchas personas, este traslado se convierte en una oportunidad para planear escapadas o descansos prolongados. En las cinco comunidades que adoptan el festivo el lunes 13, se espera un aumento en desplazamientos de turistas y mayores reservas de viajes internos.

Para las empresas, implica ajustar calendarios laborales, servicios y horarios de atención. En regiones donde el lunes será laborable, no habrá cambio alguno: la jornada se desarrollará como cualquier otro lunes.

Quienes planean actividades culturales, eventos o actos públicos, es clave verificar el calendario local. En dichas comunidades, muchas instituciones programarán actividades especiales el lunes 13, mientras que en otras no habrá alteraciones.