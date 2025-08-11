La Guardia Civil de Huesca rescata el cadáver de un alpinista navarro que sufrió un accidente en Benasque

La Guardia Civil de Huesca ha rescatado el cadáver de un montañero navarro que se había caído mientras realizaba la actividad en la zona de la Cresta del Pico Rusell del Parque Nacional de Posets – Maladeta (Benasque). Practicaba una progresión por terreno abrupto.

IFue acrivado el GREIM de Benasque, la Unidad Aérea y elmédico del 061. Tras sobrevolar la zona y localizar al montañero, presentaba signos nocompatibles con la vida. Mediante un ciclo grúa fue evacuado y trasladado en la aeronave hasta la helisuperficie de Benasque, donde los esperaban los servicios funerarios para ser llevado al Instituto de Medicina Legal de la localidad de Huesca. Se trata de un varón de 26 años, vecino de Pamplona (Navarra).