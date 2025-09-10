La Guardia Civil investiga a la madre que dio a luz y metió al feto en un congelador en Alberche (Toledo)

La Guardia Civil está investigando a la madre que tras dar a luz a un bebé en un domicilio de la localidad toledana de Alberche del Caudillo lo metió en un congelador. Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno en la región, que precisan que la progenitora no ha sido detenida. Sobre este asunto, se ha pronunciado la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, que ha indicado que los Servicios Sociales estaban a la espera de que el bebé naciese para poder actuar de "manera inmediata".

"Es un caso muy delicado, del que fuimos conocedores ayer por la tarde. Nos quedamos muy impactados. Conocimos que se había hallado el feto en el hogar dentro de un congelador y ahora estamos a disposición de lo que nos marque el juez para poder seguir trabajando", ha indicado la consejera, que ha explicado que la familia está en intervención por parte de los Servicios Sociales y "había un aviso de atención hacia esta madre". "Se estaba esperando a que ese bebé naciera para poder actuar de forma inmediata. Pero las circunstancias se han dado de otra manera. No ha acudido a un centro sanitario que es donde podríamos detectar el nacimiento del bebé y, por tanto, el desenlace ha sido el que ha sido", ha precisado.

Por su parte, la consejera Portavoz, Esther Padilla, ha señalado que la madre se encuentra en una situación de riesgo, debido a sus adicciones y, por ello, estaba siendo atendida. Dicho esto, y tras detallar que los otros cuatro hijos de esta mujer tienen padres distintos, ha apuntado que tres de ellos tienen medidas de protección y están con sus familias paternas, y el más pequeño está bajo tutela de la Junta de Comunidades y en proceso de adopción. "Los otros tres residen con sus respectivas familias paternas, aunque los Servicios Sociales mantienen un seguimiento constante de su situación. El contacto habitual con la familia se realiza a través de la abuela materna, que fue quien comunicó lo sucedido con el feto a los Servicios Sociales, que dieron parte a la Guardia Civil", ha confirmado Padilla.