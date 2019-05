“Hay vida antes de la muerte”

Durante más de diez años, los amantes de la Ciencia pudieron disfrutar gracias a Eduard Punset y aprender de Medicina, Biología, Psicología, etc. Había que trasnochar, eso sí, como sigue sucediendo con los programas que merecen realmente la pena. Punset no era científico, pero gracias a él pudimos aprender a estimular el cerebro, descubriendo en un lenguaje sencillo y apto a todos los públicos que las epidemias iban a regresar, desarrollando la empatía hacia los animales, algunos de ellos primos hermanos como los bonobós, o desentrañando los secretos que albergan nuestros genes. Hoy me quedo con una afirmación que manifestó en una entrevista: “Hay vida antes de la muerte”. Dicho en otro lenguaje, que hay que ser felices, vivir, porque cada día que transcurre es un día menos. Y es que como él mismo recordó ya no vivimos treinta años, sino ochenta, por lo que antes de preguntarnos qué hay tras la muerte, lo lógico sería preguntarse qué hemos hecho hoy para ser felices, algo incompatible si no tenemos calidad de vida. Algo que para el autor de “Viaje a la felicidad”, consistía en retrasar la edad de jubilación, a cambio de que la jornada laboral fuera más corta. Si no, no. Punset nos ha dejado hoy tras una larga enfermedad, sigue habiendo “más preguntas -científicas- sin respuesta, que preguntas con respuesta”. Ahora bien, gracias a él, tenemos más respuestas a nuestro alcance.