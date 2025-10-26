Hijos de chinos en España cuentan cómo eran sus Reyes Magos: "¡A mí no me trajeron nada!"

En el episodio 37 del pódcast “Un chino y medio”, publicado en TikTok por el usuario @unchinoymedio_oficial, varios jóvenes de origen chino comparten sus recuerdos sobre los Reyes Magos en España, una tradición que, en muchos casos, vivieron con confusión, resignación o directamente sin regalos.

El vídeo, que ha generado miles de visualizaciones y comentarios, mezcla humor y nostalgia para retratar cómo se vive la infancia entre dos culturas.

Uno de los participantes lanza la frase que da título al episodio: “¡A mí no me trajeron nada!”, mientras otros relatan cómo sus padres, recién llegados al país, no entendían la costumbre o pensaban que los regalos eran cosa del colegio. Algunos recibieron objetos inesperados, otros nada en absoluto, y muchos descubrieron tarde que había que escribir una carta.

El clip ha despertado una oleada de comentarios de hijos de inmigrantes que también vivieron Reyes Magos “low cost”, con regalos improvisados o malinterpretados. A pesar de ello, muchos destacan el esfuerzo de sus padres por adaptarse y el cariño que había detrás de cada intento.

“Un chino y medio” se ha consolidado como un espacio para hablar de identidad, choque cultural y experiencias compartidas entre jóvenes asiáticos en España. En este episodio, los Reyes Magos se convierten en símbolo de integración, humor y memoria colectiva.