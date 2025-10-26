Disney desmiente los rumores sobre la retirada de la Reina Malvada y otros villanos de sus parques temáticos

Las redes sociales han vuelto a sembrar confusión entre los aficionados de los parques de The Walt Disney Company: en los últimos días ha circulado un vídeo viral donde se sugería que la icónica Reina Malvada y otros villanos dejarían de aparecer fuera de la temporada de Halloween. Sin embargo, un medio especializado ha desmentido la versión y Disney ha intervenido para aclarar la situación.

El portal Mickey Visit indagó en el origen del rumor y localizó varios clips en Instagram y TikTok en los que intérpretes de villanos (en concreto la Reina Malvada de la icónica película "Blancanieves") respondían con frases ambiguas: “¿Estás disfrutando de todo el tiempo que tienes conmigo antes de que vuelva a mi mazmorra por un periodo sin revelar?” La frase, claramente parte del guion del personaje, fue interpretada como una declaración real de retirada.

Tras la viralización, Disney emitió un comunicado en el que afirma que no tiene previsto eliminar a estos personajes de la experiencia habitual de los visitantes. Reconoce, eso sí, que la presencia de villanos se intensifica durante eventos como Halloween. Pero subraya que fuera de esas temporadas siguen formando parte del catálogo de personajes: rotan, sí; desaparecen, no.

Durante esta crisis informativa, surgieron también reportes en otros medios que recogían rumores previos sobre posibles recortes de personajes en los parques. Según esas publicaciones, algunos villanos podrían reducir su aparición o sus horarios debido a cambios de producción o ajustes presupuestarios. Sin embargo, Disney no ha confirmado ninguna modificación de este tipo y ha negado un recorte generalizado, enfatizando que los encuentros con visitantes seguirán disponibles.

La aclaración llega justo cuando muchos visitantes preparan sus planes de viaje y se preguntaban si aún podrían ver a personajes como Maléfica, Úrsula o el Capitán Garfio fuera de la temporada de terror. La respuesta es afirmativa: su presencia continúa, aunque con variaciones en horarios y rotaciones, como ocurre con cualquier otro espectáculo o personaje del parque.