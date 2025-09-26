Un hombre encuentra un objeto coleccionable en una tienda de segunda mano por 64 euros y luego descubre su verdadero valor

Un hombre de 31 años en Ohio salió de una tienda de segunda mano con uno de los artículos más codiciados entre los coleccionistas de videojuegos, la Edición Constelación de Starfield, el juego de rol de ciencia ficción lanzado por Bethesda en 2023.

El hallazgo ocurrió en un Village Outlet, donde la caja especial estaba en una estantería reservada a los objetos de mayor valor. Según explicó a Newsweek, en realidad no estaba buscando nada concreto, sino que esperaba a que su hermana terminara de probarse ropa cuando el logotipo del juego le llamó la atención. Reconoció que al principio no identificó el objeto porque hacía tiempo que no jugaba a Starfield.

Qué incluía la Edición Constelación de Starfield

La edición coleccionista no solo contenía el juego, sino también una réplica del reloj inteligente Chronomark, acompañado de una carcasa rígida inspirada en el equipamiento del videojuego.

Bethesda lanzó esta edición en cantidades limitadas, lo que la ha convertido en un artículo muy buscado por coleccionistas. Actualmente, en plataformas de reventa, su precio ronda entre 230 y 275 €.

La caja coleccionable, tienda de segunda mano de Ohio. Ancient El dritch/ Reddit

El comprador señaló que aquel día los artículos clasificados como “diversos” tenían un 50% de descuento, lo que redujo el precio final a unos 70 €, incluso sin tener la certeza de que el reloj funcionara.

De la tienda a la viralidad en Reddit

Tras reconocer la pieza, el hombre decidió compartir su hallazgo en el popular subreddit r/ThriftStoreHauls, donde la publicación superó rápidamente los 2000 votos positivos. Aseguró que lo hizo porque le parecía un hallazgo especial y pensó que otros podrían valorar su entusiasmo.

En los comentarios, varios usuarios celebraron su suerte y calificaron el descubrimiento como un hallazgo importante. Otros incluso le pidieron que los contactara en caso de que quisiera vender solo el estuche.

Hallazgos virales en tiendas de segunda mano

Este no es un caso aislado. En las últimas semanas, otros descubrimientos en tiendas de segunda mano también se han vuelto virales en internet: desde una prenda de lujo adquirida por apenas 5 €, hasta un bolso de cuero que escondía en su interior un anillo de oro de 18 quilates con piedra preciosa.

Lo que comenzó como una simple espera en una tienda terminó convirtiéndose en una de las publicaciones más comentadas de Reddit, demostrando que nunca se sabe qué tesoro puede esconderse en una estantería de segunda mano.