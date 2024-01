Los hombres que teletrabajan se implican más en las tareas del hogar

El 30 % de los hombres que teletrabajan, al menos un día a la semana, declara implicarse más en las tareas domésticas, mientras que solo el 18 % de los que trabajan siempre de manera presencial hacen la misma afirmación. Son datos del estudio “Teletrabajo después de la pandemia. Análisis desde la perspectiva del trabajador”, elaborado por el Observatorio Social de la Fundación ‘la Caixa’, cuyas conclusiones se publicaron este miércoles.

El trabajo, liderado por las investigadoras de la Universidad de Barcelona (UB) Marta Curull y Laia Maynou, junto con Lídia Farré, del Instituto de Análisis Económico del CSIC y la Barcelona School of Economics, se realizó en mayo de 2022, dos años después del primer confinamiento por la pandemia de covid. Las autoras querían analizar la nueva normalidad laboral y, concretamente, el nivel de aceptación y afectación del trabajo en casa. Para ello, sondearon a 4.000 personas con edades comprendidas entre 25 y 50 años a través de un cuestionario que también incluía un experimento de elección discreta con el que se quería conocer la valoración monetaria que los participantes otorgaban al teletrabajo.

El estudio pone de manifiesto que la contribución de las mujeres a las tareas domésticas y el cuidado de los hijos es muy similar independientemente de si teletrabajan o no; sin embargo, la diferencia entre los hombres que teletrabajan al menos un día a la semana y los que no y su participación en el cuidado de los hijos es significativa. En ese sentido, la proporción de varones que contribuyen a estas tareas más que sus parejas es 12 puntos porcentuales superior que entre el grupo de hombres que no teletrabajan.

En cambio, entre las mujeres apenas hay cambios: el 51% de las que teletrabajan y el 50% de las que no lo hacen declaran implicarse más que sus parejas en este tipo de tareas domésticas. “Por tanto, el teletrabajo está asociado a una mayor participación en la producción doméstica por parte de los hombres”, ha apuntado Lidia Farré, investigadora y coautora del estudio.

A su vez, el 48% de las mujeres que teletrabajan afirma contribuir más que sus parejas a las actividades de cuidado; mientras que el 47% señala que lo hace en una proporción similar, cifras que también son prácticamente iguales a las mujeres que trabajan fuera de casa. Entre los hombres que teletrabajan al menos un día a la semana, el 24% dice hacer más que sus parejas en las actividades de los niños y el 59% asegura contribuir en una proporción similar y el 17 %, menos.

Entre los hombres que no hacen teletrabajo, solo el 12% contribuye más que sus parejas y el 66% manifiesta que lo hace en una proporción similar. Así pues, el 22% de los hombres que nunca teletrabajan tienen una implicación menor que sus parejas en el cuidado de los hijos.

Los resultados del estudio también constatan que hay trabajadores que están dispuestos a renunciar a una fracción de su salario a cambio del “home office”, aunque la probabilidad de disminuye progresivamente a medida que aumenta la penalización salarial. En ese sentido, cuando el recorte salarial es de más del 10%, la probabilidad de aceptar la oferta laboral con posibilidad de teletrabajar se reduce en más de un 20%. Esta posibilidad cae alrededor de un 40% cuando la penalización salarial es del 35%.