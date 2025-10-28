El ICOMEM actúa como acusación particular en el juicio contra su exsecretario y su exasesor jurídico

El Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) ha informado que actuará como acusación particular en el juicio oral abierto contra su exsecretario general y su anterior asesor jurídico, "en defensa del interés colectivo, el patrimonio institucional y la integridad de la función colegial".

Según el comunicado oficial de la institución, los hechos que motivan el proceso fueron detectados internamente por la Junta Directiva, investigados con rigor y denunciados públicamente el 26 de noviembre de 2021, fecha en la que se presentó una querella por presuntos delitos de apropiación indebida, corrupción entre particulares, falsedad documental y administración desleal. En aquel momento, el presidente del Colegio declaró: “Nada de lo que hemos descubierto es tolerable y vamos a llegar hasta el final”.

El ICOMEM destaca que desde el inicio de la investigación ha adoptado todas las medidas necesarias para proteger la legalidad, los recursos de los colegiados y la transparencia institucional, y que la apertura del juicio es fruto de ese compromiso con la vigilancia y la rendición de cuentas.

La institución también advierte sobre intentos de politizar o distorsionar el proceso judicial, y aclara que no participará en confrontaciones mediáticas, manteniendo una postura de reserva informativa y colaborando con la justicia “desde la serenidad, la firmeza y el respeto a los tiempos procesales”.

Finalmente, el ICOMEM recuerda que cualquier información publicada fuera de los canales judiciales o institucionales oficiales debe considerarse con cautela, y reafirma su compromiso con una gestión transparente y moderna, basada en el control interno riguroso, la mejora de la gobernanza y la protección permanente de la institución que representa a los médicos de Madrid.

La Audiencia Provincial de Madrid juzga este martes al exsecretario del Colegiode Médicos de Madrid (ICOMEN) y al anterior asesor jurídico por la presunta comisión de delitos de estafa y falsedad documental. El fiscal solicita en su escrito de acusación, al que tuvo acceso Ep, a los dos acusados, Armando F. S. y José Luis A. N., una condena de seis años de prisión y una indemnización de 176.497 euros.

Según el fiscal, ambos acusados fraguaron "un plan, con la finalidad de lucrarse injustamente en perjuicio del ICOMEM y repartirse en la proporción que acordaron los injustos beneficios económicos que habrían de obtener" entre los años 2020 y 2021.

Los acusados, en desarrollo del plan urdido trasladaron varias actas a Juntas, de manera falsaria, con "acuerdos que no se habían adoptado, tales como la delegación de facultades para suscribir contratos, negociar o fijar condiciones económicas".