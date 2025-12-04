El ingrediente de cocina que debes poner en la tierra de la flor de Pascua para que te duré como el primer día toda la Navidad

La flor de Pascua es la reina indiscutible de la decoración navideña. Sin embargo, muchos hogares se encuentran cada año con el mismo problema: a los pocos días de comprarla empieza a perder hojas, se marchita o se vuelve mustia.

Lo que no todo el mundo sabe es que un sencillo ingrediente que todos tenemos en la cocina, puede ayudar a que la planta se mantenga sana y brillante durante todas las fiestas.

El ingrediente casero

La canela, además de ser un aromatizante natural apra postres y bebidas de invierno, también es un potente antifúngico natural.

Previene la aparición de moho en la tierra, algo muy común en ambientes cerrados y fríos y, reduce el riesgo de pudrición de raíces, uno de los motivos por los que la flor de pascua empieza a perder hojas prematuramente.

Cómo usar la canela de manera correcta

1. Espolvorea una capa fina de canela en polvo sobre la superficie de la tierra

2. Hazlo después del riego, cuando la húmedad esté aún presente

3. Repite el proceso una vez cada dos semanas

No es encesario enterrarla, la acción antimicrobiana funciona en la superficie.

Otros remedios caseros

La cuenta de lifestyle @home.style especializada en trucos de limpieza, decoración y cuidado del hogar, ha compartido en un vídeo cuatro métodos caseros que se han vuelto virales para mantener la flor de Pascua, y muchas plantas de interior, en buen estado durante más tiempo.

No es necesario aplicarlos todos a la vez, pero juntos forman una rutina completa de mantenimiento.

1. Gelatina neutra para fortalecer las raíces

Disuelve un sobre gelatina neutra en 1 litro de agua tibia, deja enfriar y riega la planta una vez al mes.

Según la creadora de contenido, en la jardindería casera se cree que la gelatina aporta proteínas y compuestos orgánicos que puedenmejorar la estructura del suelo y favorecer raíces más fuertes. No es un método científico, pero muchos lo emplean para estimular el crecimiento.

2. Gotas de limón

Sirve para equilibrar el pH. Añade 2-3 gotas de limón al agua de riego una vez al mes.

El limón puede acidificar ligeramente el agua, algo útil si vives en zonas de agua muy dura. Un pH más equilibrado suele ayudar a que las plantas absorban mejor los nutrientes, lo que evita que las hojas amarilleen.

3. Cubos de hielo

Para evitar el exceso del agua, coloque 2-3 cubitos de hielo sobre la tierra y deja que se derritan lentamente.

Este truco impide regar de más, uno de los mayores enemigos de la flor de Pascua. El deshielo controlado ayuda a que la planta reciba la cantidad justa de humead.

Este truco mejor solo usarlo en interiores ya que a las poinsettias no les va bien el frío extremo.

4. Agua de cáscara de huevo

Deja las cáscaras de uno o dos huevos en agua durante 24 horas y riega la planta con ese agua.

Las cáscaras liberan calcio, un minera que fortalece las raíces y mejora la estructura del suelo. Es un remedio casero muy común en jardinería urbana.

A estos remedios populares entre los amantes de las plantas, conviene recordar que no sustituyen a los cuidados básicos como la luz, la temperatura adecuada y riego moderado. Aún así, pueden ayudar a mejorar la salud general del sustrato y las raíces.