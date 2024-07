Invasión de hormigas: Esta es la mejor forma de eliminarlas de la casa

Las hormigas, como los seres humanos, son animales sociales. Hay científicos (la minoría) que insisten en considerar a las colonias de estos pequeños insectos como un solo animal, y no a cada individuo. Este punto de vista se basa en que una sola hormiga aislada no es capaz de sobrevivir por sí misma, sino que necesita obligatoriamente de la vida en comunidad para desarrollar sus funciones vitales.

'El círculo de la muerte' en las hormigas

De hecho, hay un suceso la mar de curioso que ha logrado ser captado en alguna ocasión por las cámaras y al que se conoce como 'el círculo de la muerte de las hormigas'. Estos insectos van dejando tras de sí cuando se desplazan unas señales químicas olfativas en forma de feromonas, que sirven para que la compañera que venga detrás pueda seguirles el rastro.

Sin embargo, esta cualidad tan favorable para el rastreo también puede convertirse en una trampa mortal para el diminuto "cerebro" de las hormigas. Cuando una pierde el sentido de la orientación, a veces comienza a andar en círculos. Las demás siguen a esta primera desorientada y acaban siendo todo un grupo gigante de hormigas las que se mueven trazando una circunferencia, hasta que mueren por inanición, ya que no son capaces de salir del bucle.

¿Por qué aparecen hormigas dentro de casa?

No siempre las hormigas aparecen casa porque hayamos dejado caer las migas de la comida al suelo, como decían antes muchos padres y madres, sino que también nos invaden el hogar en busca de refugio. Por supuesto, casi siempre será por algún alimento que hayamos dejado fuera, pero también pueden entrar en busca de algo de agua o humedad, especialmente ahora que las temperaturas del verano están siendo tan elevadas.

Con el calor, muchos insectos ven elevada su actividad vital, pasando a reproducirse mucho más y, en consecuencia, necesitan buscar mayores cantidades de comida para subsistir. Es por esto que vemos cómo proliferan tanto animales como los mosquitos, las cucarachas o, como en el caso que hoy nos ocupa, las hormigas.

El truco para deshacerse de las plagas de hormigas

Lo primero de todo y más importante: nunca matar a las hormigas aplastándolas o dándolas un golpe. Esto hará que se libere el ácido fórmico y otras sustancias que tienen en el interior y que la casa huela increíblemente mal. Por no hablar de matarlas así podría alertar al resto por la señal química y provocar que lleguen muchas más en masa. Las hormigas no son mosquitos, no vale eso de eliminarlas a base de chancleta o periódico enrollado.

La mejor forma de eliminarlas es utilizando productos naturales no dañinos ni con la casa ni con el medioambiente. Existen muchos químicos industriales que se pueden comprar en casi todas las ferreterías, pero como siempre es recomendable utilizar los remedios caseros que han pasado de una generación a otra, ya que además son bastante efectivos.

Por supuesto que lo primordial es mantener el suelo, el fregadero, la encimera y otras superficies libres de restos de comida que puedan llamar la atención de las hormigas para comenzar su invasión a nuestra casa. Otra forma es utilizando productos que existen en prácticamente cualquier despensa de España, o que están disponibles en todos los supermercados, y que emiten un olor desagradable para esta clase de insectos.

Un plano macro de un ejército de hormigas | Fuente: Geoff Gallice Geoff Gallice Creative Commons

Si quieres mantener a las hormigas a raya fuera de tu hogar, debes saber que les desagradan profundamente los siguientes olores: vinagre, limón, lavanda, laurel, canela, menta, ajo, etc. Colocando recipientes con alguno de estos ingredientes en puntos estratégicos de la casa donde más aparezcan o cerca de los puntos de acceso, como puertas y ventanas, podremos conseguir que las hormigas se lo piensen antes dos veces de entrar en casa.

Además, mezclando azúcar con levadura y bicarbonato o bórax, crearemos una pasta que atraerá a las hormigas, pero que una vez la ingieran será totalmente letal para ellas, muriendo a las pocas horas. Si ninguno de estos trucos funciona y la situación se vuelve exagerada, lo mejor es llamar a un profesional en control de plagas para que de deshaga de los insectos.