Acceso

Sociedad

Sucesos

Investigada la muerte de un hombre en Barredos (Asturias) tras una pelea

La Guardia Civil detiene al posible autor

Sucesos.- Investigan la muerte de un hombre en Barredos tras una pelea y la Guardia Civil detiene al posible autor
Investigan la muerte de un hombre en Barredos tras una pelea y la Guardia Civil detiene al posible autorEuropa Press
La Razón
  • La Razón@larazon_es
    La Razón es un diario español de información general y de tirada nacional fundado en 1998
Creada:
Última actualización:

La Guardia Civil ha encontrado este sábado el cuerpo sin vida de un hombre en su domicilio en Barredos, Laviana. Los hechos podrían estar relacionados con una pelea ocurrida el viernes por la tarde, en la que habría participado otra persona, que ha sido detenida como presunto autor de un delito de lesiones.

Fuentes de este cuerpo han informado que por el momento se desconocen las circunstancias exactas del fallecimiento.

Según han apuntado, será la autopsia la que determine si la muerte se produjo por las lesiones sufridas o por otra causa.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas