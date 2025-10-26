Esta pequeña isla donde "la paz no se encuentra, se siente”, ha sido calificada como la más segura del Caribe

La isla de Anguila ha sido reconocida como el destino vacacional más seguro del Caribe, según el ranking 2025 elaborado por World Population Review. El informe se basa en datos del Global Peace Index y evalúa factores como tasas de criminalidad, eficacia policial y estabilidad política. Anguila, un territorio británico de ultramar ubicado al norte de San Martín y al este de las Islas Vírgenes, superó a destinos populares como Barbados, Aruba y San Bartolomé.

"Aquí, la paz no se encuentra, se siente", escribió la Oficina de Turismo de Anguila en redes sociales tras la publicación del informe. “Desde nuestras 33 playas hasta la calidez de nuestra comunidad, la seguridad es parte integral de la vida isleña en Anguila”. La isla presenta las tasas de criminalidad más bajas de la región, con escasos casos de delitos violentos o robos menores. El informe destaca que los turistas pueden sentirse seguros y relajados en sus playas tranquilas, sin preocuparse por amenazas comunes en otros destinos caribeños. Aunque se señala que los delitos relacionados con drogas son “moderados”, no afectan significativamente la experiencia de los visitantes.

Más allá de la seguridad, el informe subraya que Anguila ofrece una experiencia turística de alta calidad. Según Travel + Leisure, sus playas de arena blanca, como Shoal Bay y Meads Bay, se combinan con una escena gastronómica reconocida internacionalmente. Restaurantes como Blanchards y Veya atraen a visitantes por su cocina creativa y ambiente relajado. La hospitalidad local también es destacada como un factor que refuerza la percepción de seguridad y bienestar.

El ranking de World Population Review se basa en indicadores como el índice de paz global, la calidad de las instituciones policiales y la estabilidad gubernamental. Anguila obtuvo puntuaciones altas en todos estos aspectos, lo que consolidó su posición como el destino más seguro del Caribe. El informe también señala que la isla ha mantenido una política migratoria estable y una baja tasa de incidentes relacionados con turistas.

Según CommsTrader, Anguila ha apostado por un modelo de turismo de bajo impacto, con regulaciones estrictas sobre construcción y preservación ambiental. Esto ha permitido mantener un entorno natural protegido y evitar la masificación turística que afecta a otras islas. Las autoridades locales han reforzado los controles de seguridad sin comprometer la experiencia del visitante, lo que ha contribuido a su reputación como "paraíso seguro".