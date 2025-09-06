Investigado un joven que se hizo pasar por una mujer con una herencia millonaria para estafar 40.000 euros

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Guipúzcoa investiga en Bilbao a una persona de 19 años, presuntamente vinculada a una organización criminal dedicada a ciberestafas, tras detectarse un caso en el que una víctima, residente en Eibar, perdió 40.000 euros en el transcurso de dos meses.

La estafa comenzó en redes sociales, donde el autor del engaño, el cual cuenta con antecedentes por otros delitos de robo con fuerza y estafa, se hizo pasar por una mujer francesa que solicitaba ayuda económica para pagar unas supuestas tasas relacionadas con una herencia millonaria ubicada en Marruecos, según ha informado la Guardia Civil.

A través de un elaborado engaño, el autor de la estafa utilizó imágenes de un supuesto bufete para simular la existencia de un notario, reforzando su historia con fotografías de un frigorífico vacío, alegando estar en una situación económica precaria.

El caso, que presenta indicios de estar vinculado a una red organizada, ha motivado la emisión de varias órdenes europeas de investigación y comisiones rogatorias internaciones dirigidas a países del entorno atlántico, báltico y africano, donde se encuentran radicadas las cuentas receptoras de los beneficios ilícitos.

Las diligencias practicadas han sido puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Eibar. La operación sigue abierta y se continúa investigando.