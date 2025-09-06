Vuelta al cole: impacto en el presupuesto familiar y cómo ahorrar en material y comida

El inicio del curso escolar no solo marca el regreso a las aulas, también supone un importante desembolso para las familias. Libros de texto, material escolar, uniformes, ropa deportiva y el gasto en comedor elevan el presupuesto de septiembre, un mes ya de por sí complicado tras las vacaciones.

Un gasto creciente cada año

Las asociaciones de consumidores alertan de que el coste medio de la vuelta al cole puede superar varios cientos de euros por alumno. El precio de los libros y el material escolar, unido a los servicios complementarios como comedor o actividades extraescolares, hace que muchas familias tengan que reorganizar su economía.

Estrategias de ahorro en material

Entre las recomendaciones para reducir el gasto se encuentran reutilizar libros y uniformes de años anteriores, optar por la compra de segunda mano o recurrir a bancos de intercambio que organizan centros y asociaciones. También se aconseja comparar precios en diferentes establecimientos y aprovechar las promociones de grandes superficies y tiendas online.

Comida más saludable y económica

Otro de los capítulos más relevantes es la alimentación. Apostar por preparar almuerzos y meriendas caseras, con fruta, bocadillos o frutos secos, no solo resulta más económico que los productos procesados, sino que también contribuye a una dieta más equilibrada. En el caso del comedor escolar, es recomendable consultar con antelación los menús para complementar en casa con comidas variadas y ajustadas al presupuesto.

En definitiva, la vuelta al cole supone un esfuerzo económico significativo, pero una buena planificación y pequeños gestos de ahorro pueden ayudar a las familias a afrontar septiembre sin que el bolsillo se resienta en exceso.