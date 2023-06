Japón registra la primera muerte en el mundo por el virus Oz

Una mujer japonesa falleció por miocarditis tras contraer el virus Oz, convirtiéndose en la primera víctima mortal de este virus en el mundo por una infección transmitida posiblemente por garrapatas. La septuagenaria, que vivía en la prefectura de Ibaraki, al noreste de Tokio, y sin antecedentes de viajes al extranjero, padecía enfermedades subyacentes como hipertensión, según un informe publicado conjuntamente por el Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar y el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (NIID) de Japón.

Tras presentar algunos síntomas como fiebre, vómitos y fatiga, la mujer acudió a una institución médica durante el verano de 2022. En aquel momento fue diagnosticada de neumonía, pero tras agravarse su estado, fue hospitalizada tras hallar una garrapata infectada en la parte superior de su muslo derecho. La enferma falleció 26 días después de su ingreso a causa de una miocarditis.

El virus Oz es un nuevo togotovirus aislado de garrapatas que, según estudios realizados, puede causar una infección letal en ratones. De hecho, en Japón se llevó a cabo una vigilancia serológica de la enfermedad por este virus en humanos y mamíferos salvajes mediante pruebas de neutralización del mismo y pruebas ELISA. De acuerdo con los resultados obtenidos, cabe la posibilidad de que esté infectando de forma natural al ser humano y a otros mamíferos. Dentro del género Thogotovirus, familia Orthomyxoviridae, se agrupan los virus transmitidos con mayor frecuencia por diversas especies de garrapatas duras y blandas.Las garrapatas transmisoras, de escamas duras y que miden entre 3 y 4 milímetros, difieren de las que suelen encontrarse en el interior de las casas y suelen estar en bosques y arbustos.

Según el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, Japón detectó por primera vez el virus de Oz en 2018. No obstante, no se había confirmado hasta ahora ningún caso de una persona que desarrollara síntomas o muriera a causa de dicho virus, mientras que los resultados de las pruebas de anticuerpos sugerían la posibilidad de que algunos animales salvajes y humanos se hubieran contagiado.

De acuerdo a las autoridades sanitarias japonesas, no existe vacuna contra el virus Oz y no tiene por qué ser mortal, pero consideran preciso que se realicen más estudios sobre sus síntomas y peligros. “Dado que se trata del primer caso letal confirmado, es difícil juzgar la gravedad o peligrosidad en este momento”, afirmó Tadaki Suzuki, experto en patología infecciosa del NIID. "Este caso demuestra que el virus puede causar síntomas graves, incluida la muerte, pero la detección en el pasado de individuos con anticuerpos también demuestra que algunos pueden no desarrollar síntomas o presentar indicios leves", afirmó.

Hasta la fecha no se ha detectado la presencia de esta enfermedad fuera de Japón, según las autoridades. En vista de esta inquietante evolución, un funcionario del Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar Social subrayó la importancia de tomar medidas de precaución al entrar en zonas de pasto donde puedan residir garrapatas. Para minimizar el riesgo de picaduras de esta especie, se recomienda cubrir la piel expuesta en la medida de lo posible.

Existen varias enfermedades infecciosas transmitidas por garrapatas, como el "síndrome de fiebre grave con trombocitopenia" (SFTS), que ha causado 96 víctimas mortales en Japón entre 2013 y enero de este año.

Para determinar si los mamíferos se infectan de forma natural con el virus Oz, un equipo de científicos japoneses recogió muestras de suero de 24 cazadores y 240 animales salvajes (40 macacos japoneses [Macaca fuscata], 124 jabalíes [Sus scrofa] y 76 ciervos sika [Cervus nippon]) capturados en la prefectura de Yamaguchi, durante 2013-2019. Los resultados mostraron que el 60,5% de los jabalíes, el 48% de los macacos y el 73,7% de los ciervos sika presentaban anticuerpos VN contra el virus, lo que indica que se estaban infectando animales silvestres en la parte occidental de Japón. Asimismo, en los análisis de sangre realizados a 24 cazadores de la prefectura de Yamaguchi, dos de ellos dieron positivo en anticuerpos, lo que indica que podrían haber estado infectados en el pasado.