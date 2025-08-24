José Elías opina que sacar más que un 7 es "perder el tiempo" y sostiene que "le cabrea" que sus hijos lleguen al sobresaliente

El empresario José Elías ha desatado una polémica en la red social X (antiguo Twitter) al declarar que se enfada si sus hijos obtienen calificaciones superiores a 7 sobre 10 en el colegio. En una publicación que supera los 2.6 millones de visualizaciones, el empresario argumenta que esas calificaciones reflejan "tiempo perdido" que los jóvenes podrían invertir en "jugar, relacionarse o desarrollar el sentido común" en lugar de memorizar contenidos académicos.

Crítica al sistema educativo actual

Elías carga contra el modelo educativo tradicional, afirmando que "nos ha vendido que memorizar es aprender y nos pasamos años estudiando cosas inútiles". Como ejemplo, cuestiona la utilidad de recordar "las partes de un volcán" frente a la necesidad de comprensión financiera básica. El empresario revela que nadie le explicó en su juventud cómo interpretar una nómina, un conocimiento que considera esencial frente a contenidos académicos convencionales.

El multimillonario concluye su mensaje defendiendo que para memorizar datos "ya están Google y ChatGPT", y revela que en sus empresas prioriza la capacidad para resolver problemas sobre los expedientes académicos.