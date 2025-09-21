Sucesos
Un joven de 25 años en estado crítico tras una reyerta en Cáceres
La Policía ya ha detenido a cinco personas
Un joven de 25 años se encuentra en estado crítico tras una reyerta ocurrida la mañana de este domingo en Cáceres y la Policía Nacional ya ha practicado cinco detenciones.
La reyerta se han producido a las 8:30 horas en la Avenida Virgen de Guadalupe, por causas que se desconocen, y en ella han participado dos grupos de jóvenes, según ha informado a EFE la Policía Nacional.
El herido se encuentra hospitalizado en Cáceres.
