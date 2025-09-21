Un joven de 25 años en estado crítico tras una reyerta en Cáceres

Un joven de 25 años se encuentra en estado crítico tras una reyerta ocurrida la mañana de este domingo en Cáceres y la Policía Nacional ya ha practicado cinco detenciones.

La reyerta se han producido a las 8:30 horas en la Avenida Virgen de Guadalupe, por causas que se desconocen, y en ella han participado dos grupos de jóvenes, según ha informado a EFE la Policía Nacional.

El herido se encuentra hospitalizado en Cáceres.