Un nutricionista revela las cuatro mejores comidas preparadas de Mercadona para llevarse a la playa o piscina

El verano y las recurrentes olas de calor impulsan a muchos ciudadanos a buscar opciones alimenticias que sean a la vez ligeras y convenientes. La necesidad de mantener la energía sin recurrir a comidas pesadas se hace especialmente apremiante con las altas temperaturas que ya se registran.

En este contexto, la figura de los creadores de contenido especializados en bienestar y nutrición cobra especial relevancia. Es el caso de @escultorfitnesstiktok, conocido en redes como creador de contenido y nutricionista, que ha captado la atención con sus recientes recomendaciones.

Adicionalmente, sus sugerencias, centradas específicamente en productos disponibles en Mercadona, reflejan una tendencia considerable hacia el consumo práctico y saludable. Son opciones diseñadas para la playa, la piscina o para disfrutar directamente en casa durante esta época estival.

Opciones proteicas y ligeras para el verano

Las primeras dos propuestas destacadas por el nutricionista son la ensalada de marisco y la ensalada de atún y huevo, ambas disponibles en Mercadona. Ambas alternativas se distinguen por su alto contenido en proteínas, un factor clave para mantener la energía y la sensación de saciedad en los días calurosos. Este aporte nutricional las convierte en soluciones rápidas pero nutritivas para el ritmo acelerado propio de la temporada estival.

Por otro lado, la tercera opción que se suma a esta lista de conveniencia es el poke de salmón de Mercadona. Esta propuesta ha sido señalada como baja en grasas, rica y ligera, ideal para quienes buscan una comida más completa sin la pesadez que a menudo acompaña a otras opciones. Su composición lo convierte en un plato refrescante y nutritivo para cualquier momento del día.

Asimismo, la cuarta y última elección es el hummus de Mercadona. Para potenciar su valor nutricional y convertirlo en un picoteo equilibrado, se sugiere combinarlo con palitos de zanahoria. Esta combinación lo posiciona como un snack saludable y práctico para tomar entre horas, ofreciendo una alternativa a los aperitivos más calóricos.

En definitiva, las recomendaciones del nutricionista subrayan una tendencia clara en el consumo actual: la búsqueda de la unión entre salud, comodidad y accesibilidad a través de productos de supermercado. Figuras como @escultorfitnesstiktok están redefiniendo las pautas de compra, ofreciendo guías prácticas que influyen directamente en la cesta de la compra del ciudadano. Esto consolida la conveniencia saludable como una tendencia de fondo en el mercado español, a la que cadenas como Mercadona ya están dando una respuesta considerable.