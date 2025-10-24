Una joven planeó su propia pedida de matrimonio sin saberlo: ahora el vídeo que lo muestra se ha vuelto viral en todo el mundo

Una mujer de Georgia, EE UU, se ha convertido en protagonista de uno de los vídeos más virales de la semana tras descubrir que, sin saberlo, había preparado su propio compromiso. Ally Klein, de 26 años, acudió el 19 de octubre al viñedo Wolf Mountain Vineyards & Winery, en la localidad de Dahlonega, convencida de que estaba asistiendo a la propuesta matrimonial de su amiga Samantha, pero el momento estaba organizado en realidad para ella.

El vídeo de la sorpresa, publicado por su hermana gemela Tiffany Klein en TikTok, acumula más de seis millones de visualizaciones y un millón de “me gusta”. En las imágenes, Ally aparece sonriente grabando la introducción para el supuesto vídeo de compromiso de su amiga, hasta que su pareja, Richard Ramírez, de 30 años, aparece en escena, la toma del brazo y la conduce por un pasillo adornado con rosas para pedirle matrimonio.

La confusión se transforma rápidamente en sorpresa. “¿Qué?”, repite Ally varias veces mientras sus amigas ríen en el fondo. “¡Eres tú, has sido tú todo el tiempo!”, se oye decir a una de ellas fuera de cámara. En el vídeo, Tiffany escribió: “Ella cree que planeó la propuesta de su mejor amiga, pero en realidad era la suya”. Según relató Tiffany a People, la idea de la propuesta sorpresa surgió dos meses antes, cuando Richard Ramírez comentó su intención de comprometerse con Ally. Tiffany, que trabaja junto a la pareja en un restaurante, decidió organizar un plan conjunto con Samantha y su novio Austin, quienes simularon estar preparando su propia boda.

“Queríamos que todo pareciera creíble”, explicó. Samantha fingió desconocer los preparativos, mientras que Austin actuó como el supuesto futuro prometido. Incluso la amiga de Ally, Lauren, ayudó a modificar una cita de manicura para que la protagonista luciera las uñas perfectas el día del compromiso. Tiffany admitió que tanto ella como Samantha y Richard tuvieron que ser “muy reservados”, ya que vivían bajo el mismo techo que Ally. Uno de los giros más sorprendentes llegó después: Samantha y Austin ya estaban casados en secreto hacía un mes, pero mantuvieron la noticia en silencio para conservar la credibilidad del plan.

“El mejor día de mi vida”

Tras la propuesta, Ally compartió su reacción en Instagram, donde publicó un mensaje de agradecimiento. “Durante los últimos dos meses, creí que mis mejores amigos, Samantha y Austin, se comprometían. Mientras acompañaba a Samantha a buscar a Austin para su propuesta, me encontré con Richard y todos mis amigos animándome. Fue el mejor día de mi vida”, escribió.

La publicación ha despertado una avalancha de comentarios positivos de usuarios de todo el mundo, que destacan la creatividad del plan y la complicidad entre los participantes. Tiffany definió la experiencia como “el mejor vídeo de propuesta que jamás verás” y celebró que el plan “saliera a la perfección”.