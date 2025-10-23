La Justicia vuelve a tumbar las pretensiones de Tomás Merina en el Colegio de Médicos de Madrid

El Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) ha emitido un comunicado en el que informa de que la Justicia ha resuelto no conceder las medidas cautelares solicitadas por Tomás Merina Ortega, en el marco del procedimiento ordinario 29/2025. Como se recordará, Merina fue el ganador de las últimas elecciones pero su candidatura fue inhabilitada al acreditarse, según la Comisión de Recursos, que no estaba en ejercicio en el momento de presentarse. Su candidatura fue apoyada por el sindicato Amyts, afín a la ministra de Sanidad, Mónica García, y muy crítico con Isabel Díaz Ayuso. Este es el comunicado íntegro emitido por la corporación profesional:

"En esta ocasión, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 18 de Madrid ha emitido una nueva resolución en la que rechaza la petición presentada el pasado 24 de julio de 2025, reiterando lo que ya había fallado en ocasiones anteriores.

¿Qué solicitaba Merina Ortega?

En su escrito, Merina solicitaba:

• Que se restituyeran en sus cargos a los miembros de la Junta Electoral cesados por la anterior Junta Directiva.

• Que se permitiera la toma de posesión parcial de los miembros de la candidatura “ICOMEM para todos”, excluyéndose él mismo.

• De forma subsidiaria, solo la restitución de la Junta Electoral.

¿Qué resolvió el Juzgado?

El Juzgado desestimó la solicitud en su totalidad, argumentando que:

• Los actos administrativos que pretendía suspender no fueron impugnados ni acumulados al proceso, y ya no pueden ser objeto de medida cautelar.

• No se demostró urgencia ni riesgo de perjuicio irreparable.

• Los actos ya habían sido tratados en resoluciones judiciales anteriores (20 de enero y 28 de febrero de 2025), también desfavorables.

• Dichos actos ya son firmes al no haber sido impugnados en tiempo y forma.

• Merina carece de legitimación activa para solicitar medidas a favor de personas que no son parte en el proceso.

Histórico de resoluciones judiciales desfavorables:

Esta es la tercera vez que la Justicia rechaza medidas cautelares solicitadas por Merina Ortega:

20 de enero de 2025 – Denegadas las medidas cautelarísimas.

28 de febrero de 2025 – Rechazadas nuevamente medidas cautelares.

7 de octubre de 2025 – Nueva desestimación de medidas cautelares en el procedimiento ordinario 29/2025.

Compromiso con la legalidad y la transparencia

El ICOMEM mantiene su compromiso con el cumplimiento de las resoluciones judiciales y con la máxima transparencia institucional. Mientras el proceso sigue su curso en las instancias competentes, la Junta Directiva garantiza el funcionamiento normal y responsable del Colegio, poniendo siempre en primer lugar el bienestar de los colegiados y la estabilidad institucional".