Un gesto de dos minutos que puede evitar una avería de 2.000 euros, según el consejo viral de un mecánico

El mecánico español Juanjo Jiménez, conocido por su canal de TikTokJC Automotive Top, ha compartido un consejo práctico que podría evitar a muchos conductores una reparación de más de 2.000 euros. En uno de sus vídeos, el experto explicó cómo un gesto tan simple como esperar unos minutos antes de apagar el motor puede marcar la diferencia en la durabilidad del turbo del coche.

Jiménez advierte que uno de los errores más comunes entre los conductores es detener el motor de inmediato tras realizar un viaje largo o exigir un alto rendimiento al vehículo. “Después de darle caña al motor, no apagues el coche de golpe. Déjalo arrancado al menos dos minutos para que el aceite circule y el turbo baje su temperatura”, señaló.

El mecánico detalla que el turbo puede alcanzar temperaturas de hasta 600 grados durante la conducción. Si se apaga el motor sin darle tiempo a enfriarse, el aceite que lubrica el eje central se quema y puede causar una avería grave. “Es tan sencillo como esperar un par de minutos, y con eso puedes ahorrarte una reparación que cuesta un dineral”, resumió.

Cuidar el motor con hábitos básicos

Además del enfriamiento del turbo, Jiménez recomienda realizar los cambios de aceite en los intervalos indicados por el fabricante y revisar la válvula PCV, encargada de regular los gases del motor. Si esta válvula está obstruida o defectuosa, puede enviar residuos de aceite al turbo y acelerar su desgaste.

El experto también aconseja no exigir potencia al vehículo hasta que el motor alcance su temperatura óptima, alrededor de los 90 grados. “Solo entonces el aceite puede proteger correctamente todas las piezas internas”, puntualizó.

Para Jiménez, las averías graves son fácilmente evitables con constancia y atención. “Cuidar el turbo es más fácil de lo que parece. Si sigues estos pasos, probablemente te dure toda la vida”, concluyó.