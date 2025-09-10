Juzgados tres marroquíes en Sicilia por violar a tres turistas húngaras

Tres marroquíes, de 21, 22 y 24 años, comparecen ante un tribunal de Catania, Sicilia, acusados ​​de agredir sexualmente a dos turistas húngaras a finales de agosto. Los sospechosos, que carecían de permiso de residencia, se habían ofrecido a llevar a las jóvenes a su casa de huéspedes después de un día en la playa de La Plaia. Sin embargo, supuestamente las trasladaron a un lugar apartado donde las esperaba un tercer cómplice. Allí, las víctimas fueron presuntamente obligadas a consumir cocaína antes de ser agredidas, según informes de medios húngaros e italianos .

Una de las víctimas logró contactar con su hermana en Hungría, le facilitó la matrícula del vehículo y solicitó ayuda policial para localizar su teléfono. Posteriormente, las fuerzas del orden rastrearon la furgoneta hast un pueblo de Sicilia, donde encontraron a las dos mujeres llorando en un banco. Los tres sospechosos fueron arrestados en las inmediaciones.

Las víctimas fueron trasladadas al hospital y presentaron una denuncia. Los acusados ​​se encuentran actualmente en prisión preventiva en la prisión de Piazza Lanza.