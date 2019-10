La Dana solo es la gota que colmó el vaso del mar Menor

El consejero de Agua y Agricultura del Gobierno de Murcia, Antonio Luengo, aseguró ayer que desde el sábado se han retirado del mar Menor tres toneladas de peces muertos tras el desastre que asoló la playa de Villananitos de Lo Pagán (en San Pedro del Pinatar), así como en la zona de La Mota y La Puntica. Mientras la Fiscalía investiga la muerte de miles de peces para tratar de esclarecer si la falta de oxígeno se debió a un delito de vertidos o si tiene su origen en el último episodio de gota fría, desde la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) y WWF coinciden en señalar que la gota fría solo acentuó los efectos, pero que no es la causa principal de la muerte masiva de peces, sino el desarrollo agrícola y urbanístico desaforado, y la inacción de los responsables políticos durante décadas.

«La Dana lo que aparentemente ha hecho es introducir al mar Menor cantidades enormes de abonos, de estiércol, procedentes del Campo de Cartagena. La riada alimentó esa enorme ‘‘sopa verde’’ que a finales de agosto se estaba volviendo a registrar. La riada puede haber precipitado la reducción de los niveles de oxígeno haciendo que el alcance sea mucho mayor, pero no hubiera provocado esto si no se partiese ya de unos niveles de falta de oxígeno» alarmantes, precisa Pedro García, de ANSE. Es decir, es un factor que lo ha precipitado, pero no el mal mayor.

García recuerda que «el mar Menor es una laguna que está al final del Campo de Cartagena y es la que recibe las aguas de toda esta superficie agrícola. El desarrollo de la agricultura intensiva se ha ido incrementado y no se han tomado medidas para evitar que dicha contaminación en forma sobre todo de nitratos llegase al mar Menor y se fuesen acumulando». Esta realidad ya ha causado en el pasado situaciones de contaminación importantes, especialmente la registrada en 2016, «que provocó una vegetación masiva en el fondo y la mortalidad de ejemplares de anguilas y de otra especie, pero no como ahora». Los científicos coinciden en señalar que lo que se ha producido es una falta de oxígeno generalizada en los fondos del mar Menor. Esta situación hizo que los peces, crustáceos... se acercaran cada vez más a la orilla tratando de encontrar oxígeno. El problema fue que «la masa de agua (anóxica) se desplazó a las zonas someras, sobre todo en la zona norte, generando la muerte de muchos peces».

Presencia elevada de nitratos

Pero, ¿por qué no había oxígeno? Por un crecimiento desmesurado de algas ultraalimentadas por nitratos. Al final, con tanto abono y tanto residuo, se generó una cantidad enorme de fitoplancton. «Es como una piscina. Cuando termina el verano se pone verde porque el aire de la superficie traslada la materia orgánica que genera algas. Si a esa piscina se le añade abono, estaría cubierta de algas. En el mar Menor pasa lo mismo, y tras toneladas y toneladas de vertidos de abono, lo que pasa es que se ha puesto a disposición de las algas una inmensa cantidad de comida en una época del año en la todavía la temperatura es muy elevada, lo que deriva en un crecimiento explosivo de fitoplancton y una reducción de entrada de luz al fondo», detalla.

Para evitar que se repita, «pedimos una reducción de la superficie de cultivo agrícola intensivo, recuperar espacios para la naturaleza con el fin de crear filtros verdes que permitan reducir los daños del agua o usarlos para depurar las aguas de subsuelo antes de que entren al mar Menor, que se recuperen cauces y ramblas... Y también hemos pedido que se cree un organismo conjunto entre la CC AA y el Ministerio para la Transición Ecológica» con participación de observadores externos para que se revisen las actuaciones que se tienen que ejecutar dentro del vertido cero.