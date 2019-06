Las biólogas Joanne Chory y Sandra Myrna Díaz, Premio Princesa de Asturias de Investigación

Joanne Chory

Joanne Chory (Methuen, EEUU, 19 de marzo de 1955) se graduó en Biología en el Oberlin College (Ohio) y se doctoró en Microbiología en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign en 1984. Realizó estudios postdoctorales en Harvard y en 1988 se incorporó al Instituto Salk, donde ha ocupado diversos puestos, entre ellos el de directora de Investigaciones y del Laboratorio de Biología Celular y Molecular de Plantas.

Desde 1997 es investigadora del Howard Hughes Medical Institute y, desde 1999, es también profesora asociada de la Universidad de California en San Diego. Su campo de investigación se ha centrado en el estudio de los mecanismos que regulan el funcionamiento de las plantas, desde el nivel molecular hasta el celular, así como las reacciones de estas a condiciones ambientales de estrés.

Para llevar a cabo sus investigaciones ha utilizado un organismo modelo, la Arabidopsis thaliana, desvelando aspectos relevantes sobre los genes implicados en funciones como la sensibilidad a la luz, las hormonas que regulan el crecimiento de la planta y la respuesta ante el estrés hídrico.

Son especialmente reconocidas sus aportaciones sobre el papel del fitocromo, una proteína vegetal sensible a la luz roja e infrarroja, y la corregulación de genes que participan en la fotosíntesis. También estudia el desarrollo de plantas capaces de absorber hasta 20 veces más dióxido de carbono del aire que las normales liderando la Harnessing Plant Initiative del Instituto Salk.

Se trata de un proyecto de investigación que lucha contra el calentamiento global y, por tanto, el cambio climático, a través de la optimización de la capacidad natural de las plantas para capturar y almacenar el dióxido de carbono y adaptarse a distintas condiciones climáticas, utilizando para ello las técnicas de edición genética más innovadoras, como la CRISPR.

Su trabajo ha sido reconocido con, entre otros, el Premio L'Oreal-Unesco para Mujeres en Ciencia, el 'Breakthrough' en Ciencia de la Vida y el 'Gruber Prize in Genetics'. Es miembro electo de The Royal Society (Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2011), de la American Association for the Advancement of Science (AAAS) y de la Academia de Ciencias de Francia, entre otras.