Ambilight, tecnología OLED y Google TV en esta televisión 4K Philips de 2025 que hoy sale 500 euros más barata

Si buscas una nueva televisión para tu salón que sea realmente revolucionaria, y no solo por la calidad tanto de imagen como de sonido, esta Philips Ambilight 55OLED820 es una de las opciones más interesantes que puedes añadir a tu cesta de la compra en estos momentos y el motivo es muy simple: tiene una rebaja de locos.

Esta televisión premium de Philips pertenece a la gama de 2025 y, aunque su precio recomendado sea de unos 1.799 euros, actualmente tiene un descuentazo de 500 euros que nos permite conseguirla por unos 1.299 euros en Amazon, su precio más bajo hasta la fecha en este comercio. Igualmente, en El Corte Inglés también la podemos encontrar al mismo precio y en PcComponentes se está vendiendo un poco más cara, ya que tiene un precio de 1.399 euros.

Compra la televisión Philips Ambilight 55OLED820 a precio mínimo

La Philips Ambilight 55OLED820 es de las televisiones más ambiciosas que la marca ha lanzado este 2025 para disfrutar de una experiencia audiovisual premium. Lo primero a resaltar es su diseño minimalista y sin marcos, además de que se apoya en un elegante soporte metálico. Aunque lo más diferencial en este apartado es que utiliza el característico sistema de iluminación Ambilight. Porque sí, en la parte trasera lleva instalada una tira LED en tres lados, la cual proyecta en tiempo real los mismos colores de las imágenes que van apareciendo en la pantalla. Esto hace que ver series, películas, juegos o deportes sea mucho más inmersivo que con un modelo sin esta tecnología.

Por si esto no fuese suficiente, dispone de una pantalla de 55 pulgadas que se ve de locos al usar una tecnología OLED. Esta se encarga de brindarnos un realismo increíble en cualquier situación y desde cualquier ángulo, ya que nos asegura unos colores muy vivos, unos negros muy puros y un brillo impresionante. Asimismo, nos ofrece una resolución 4K, una frecuencia de actualización nativa de 120 Hz (que se puede aumentar para gaming) y compatibilidad con los principales formatos de alto rango dinámico para mejorar el contraste, entre los que nos encontramos Dolby Vision, HDR10+, HDR10 y HLG.

Su apartado de sonido también es para levantarse y aplaudir, pues lleva incorporados un total de 4 altavoces de rango completo y un subwoofer para alcanzar una potencia RMS de 70 W. Pocas televisiones con esta diagonal llegan a regalarnos un sonido tan espectacular y, para terminar de sentirnos como en el cine, soportan unas tecnologías de audio envolvente Dolby Atmos y DTS:X que nos hacen sentir dentro de la acción.

Tampoco podemos pasar por alto que en su interior monta un procesador P5 AI Intelligent Gen 8, que es el responsable de optimizar o escalar la imagen a la máxima resolución. A lo que debemos sumarle un motor IntelliSound que también usa la inteligencia artificial para procesar y mejorar automáticamente el audio según lo que estemos viendo.

Otra característica interesante a mencionar son que llega funcionando bajo un sistema operativo Google TV que, más allá de darnos acceso a una gran variedad de apps y plataformas de streaming, destaca por ser uno de los más completos. Y para rematar, incluye un mando a distancia metálico que se recarga de forma inalámbrica, un variado apartado de conectividad en el que tenemos dos puertos HDMI 2.1 y soporta VRR para que podamos jugar hasta a 144 Hz con nuestra consola de última generación.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.