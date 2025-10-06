Lidl lo ha vuelto a hacer: esta es su nueva plancha del pelo que ya está dando que hablar

Que nadie se confunda: el nuevo aparato de peinado de la cadena alemana Lidl no ha llegado para competir con las herramientas de una peluquería profesional. Su terreno de juego es otro bien distinto, el de los retoques de última hora, los viajes imprevistos y las emergencias estéticas cotidianas. Se trata de una alternativa económica y funcional, pensada para quienes buscan una solución práctica y versátil sin depender de un enchufe, todo por un precio de 22,99 euros en su tienda online.

De hecho, su principal argumento de venta es precisamente ese: la libertad de un dispositivo inalámbrico. Esta característica lo convierte en un aliado perfecto para llevar en el bolso o la mochila y usarlo en cualquier parte. Ya sea para arreglarse el pelo después de una sesión en el gimnasio, antes de una reunión importante en la oficina o durante una escapada de fin de semana, su diseño elimina por completo la necesidad de buscar una toma de corriente.

En este sentido, sus dimensiones y autonomía refuerzan su carácter portátil. Con un peso que apenas alcanza los 249 gramos y una longitud de 21,8 centímetros, es un utensilio extremadamente ligero y manejable. A esto se suma una batería de iones de litio de 4000 mAh que ofrece una autonomía de unos treinta minutos de uso continuo, tiempo más que suficiente para un peinado completo. La recarga, además, se realiza cómodamente mediante un cable USB incluido, lo que amplía sus posibilidades de uso.

Tecnología y diseño pensados para el día a día

Por otro lado, su agilidad no sacrifica el rendimiento. El dispositivo incorpora una tecnología de calentamiento rápido que le permite estar listo para usar en apenas unos segundos. Ofrece tres niveles de temperatura ajustables, con un máximo de 200 grados centígrados, lo que permite adaptar la intensidad del calor a las necesidades de cada tipo de cabello, ya sea fino, grueso o teñido, garantizando un resultado óptimo.

Asimismo, el cuidado del cabello es un aspecto que no se ha descuidado. Las placas de peinado están fabricadas con un recubrimiento de cerámica y turmalina, una combinación de materiales que protege el cabello del calor excesivo y asegura un deslizamiento suave para evitar tirones. Para mayor tranquilidad, el aparato cuenta con una función de apagado automático tras un periodo de inactividad y se entrega con una tapa protectora de silicona para transportarlo de forma segura.