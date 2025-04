Luz verde a un Plan de Salud Mental sin dinero para psicólogos

El pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, del que forma parte el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas ha aprodabo por unanimidad el Plan de Acción de Salud Mental 2025-27.

Era el segundo intento del Ministerio de sacar adelante el único proyecto (junto con el Plan de Acción para la Prevención del Suicidio) que justifica la existencia del Comisionado de Salud Mental, departamento dependiente de Sanidad creado hace poco más de un año.

Sanidad trató sin éxito aprobarlo en el pleno del 14 de febrero, pero la mayoría de las comunidades, entre ellas las 14 del PP, se opusieron porque muchas de las medidas que contemplaba no contaban con el apoyo de los técnicos ni de las sociedades científicas implicadas en el abordaje asistencial de la salud mental.

No obstante y pese a estas rectificaciones, el Plan no irá más allá de una declaración de intenciones si no se solucionan las importantes carencias con las que nace.

La primera de ellas es el exíguo presupuesto con el que está dotado. "Son 39 millones de euros, si ustedes hacen la cuenta y dividen entre el número de españoles supone apenas 80 céntimos por español", señaló el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez. "La propia comisionada de salud mental ha mostrado su sorpresa dudando de que el Plan pueda llevarse a efecto", añadió.

Dudas que la ministra negó en la rueda de prensa posterior al pleno cuando se refirió a que la cuantía económica del Plan "no ha sido casi motivo de debate", sino que lo que si preocupa es "la falta de recursos humanos".

Efectivamente esa es la mayor preocupación que mostraron las autonomías, conscientes de las graves carencias de la red de asistencia a la salud mental del conjunto del SNS.

"No tenemos suficientes psiquiatras, ni enfermeras especializadas y, sobre todo, no tenemos psicólogos clínicos para atender la demanda de la población", destacó la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute. "Sin una partida presupuestaria específica para recursos humanos o este Plan corre el riego de crear falsas expectativas en la población", añade.

También pidieron a Sanidad que cuente con los colegios profesionales de psicólogos en el comité técnico de asesoramiento del Plan, "con los que no han contado".

Escándalo en la Anpir

Con quién si contaron para elaborarlo fue con la Sociedad Española de Psicología Clínica (Anpir), cuyo presidente, Javier Castro, que formaba parte del comité asesor del Comisionado, dimitío el jueves de su cargo tras ser condenado por el Juzgado de lo Penal número 8 de Zaragoza por un delito continuado de vejaciones y otro de maltrato habitual a su pareja.