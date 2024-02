Madrid denuncia el "trato desigual" de Sanidad al "pactar condiciones especiales" con Cataluña y País Vasco

La Comunidad de Madrid ha denunciado el "trato desigual" del Ministerio de Sanidad al reunirse por separado con Cataluña y País Vasco de forma previa al pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), celebrado esta mañana entre el departamento de Mónica García y las comunidades autónomas. "No comprendemos el trato desigual entre CCAA reuniéndose de manera previa y abordando asuntos que atañen a este Consejo con regiones como Cataluña, pactando supuestamente unas condiciones especiales que rompen la solidaridad entre regiones o como hizo ayer mismo con la consejera del Gobierno vasco", ha denunciado Fátima Matute, consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

En concreto, se refería a la reunión que este jueves mantuvo la ministra de Sanidad, Mónica García, con la consejera de Salud del País Vasco, Gotzone Sagardui, en la que se abordaron asuntos de interés común para ambas administraciones, entre ellas, la necesidad de adoptar medidas a corto plazo para paliar la escasez de profesionales sanitarios, especialmente en medicina comunitaria y pediatría. Además, la titular de Sanidad se citó el viernes pasado con el conseller de Salut de Cataluña, Manuel Balcells, con la situación de Atención Primaria entre las cuestiones tratadas.

1.000 plazas anuales más durante 4 años

En cualquier caso, desde la Comunidad de Madrid se han planteado en el CISNS peticiones como la necesidad de abordar el déficit de facultativos, de personal de enfermería y demás profesionales sanitarios, que "una vez más", no se ha abordado.

Según sus datos, se han perdido 5.500 médicos en los últimos cinco años y está previsto que "de aquí a unos años" se vayan a necesitar más de 9.000. En esta línea, la consejera madrileña de Salud, Fátima Matute, ha incidido en la necesidad de formación, minimizando así las "fugas de talento" de los profesionales por las condiciones laborales. "Si las cifras las analizamos de forma veraz y con cifras del Ministerio, esa fuga de talento no es tanto", ha defendido antes de la reunión.

Así, ha recalcado que en el último documento publicado por el propio Ministerio "hay un máximo de 200 médicos, que no quiere decir que sean de familia, que no se han quedado en España y, muchas veces, son por otros motivos". "Necesitamos que el Ministerio se ponga de nuestro lado, trabaje y nos aumente, por ejemplo, las plazas de MIR y, desde luego, con esa mejor financiación que la vamos a pedir para las comunidades autónomas, también con el esfuerzo que hacemos de financiación, que sirva para dar valor a los profesionales de los que nos sentimos orgullosos, con mejores condiciones, no solo de trabajo sino económicas, para retener y atraer talento", ha indicado.

También se reclama retomar el Pacto de 2018 para la revisión de los requisitos de acreditación por parte de los centros de formación y unidades docentes para las especialidades como Medicina de Familia y Comunitaria, Pediatría de Atención Primaria y Enfermería pero que, según Madrid, "sigue sin ejecutarse", e impulsar el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2022-2023. En este sentido, la CAM pide la ampliación extraordinaria de 1.000 plazas formativas anuales en la especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria durante los próximos cuatro años una vez se complete la reforma para flexibilizar los requisitos de acreditación de las unidades docentes en esta especialidad. Este incremento, junto a medidas como el reconocimiento económico a la figura de los tutores, debe ir acompasado necesariamente de más centros con capacidad para formar a profesionales.

"Si no se revisan y flexibilizan estos requisitos va a resultar muy difícil poder incrementar el número de plazas MIR, EIR y PIR que serían necesarias en toda España para los próximos años", advierten desde el Gobierno madrileño, que defiende que es "imprescindible" abordar el problema con el que nos vamos a encontrar todos en los próximos meses tras la finalización de la formación de los residentes 2019- 2020 en septiembre.

Madrid, infrafinanciada

Desde el Gobierno autonómico se reclama igualmente que se valore el cambio de financiación autonómica, al considerar que la Comunidad está "absolutamente infrafinanciada". En este sentido, se ha recordado que España destina a Sanidad un 6,4% del PIB, mientras que otros países europeos invierten entre un 9,5 y un 10%.

"El gobierno de España invierte por ciudadano en Atención Primaria 3,65 euros y dicen que la Comunidad de Madrid es la que menos financia a sus ciudadanos, cuando son más de 1.500 euros por ciudadano lo que nosotros invertimos, con lo cual, imagínense la diferencia", ha subrayado Matute.