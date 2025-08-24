Muere de un infarto un senderista mientras caminaba por un paraje de los Pirineos

Un senderista, mientras realizaba esta actividad por el camino que sube al Pico Pelupín en Linas de Broto (Torla)ha sufrido una parada cardiorespiratoria.

Inmediatamente, la Guardia Civil de Huesca activó una patrulla de Seguridad Ciudadana de Torla y GREIM de Boltaña.

Tras llegar a la zona y localizar al senderista, presentaba signos no compatibles con la vida, por lo que fue evacuado y trasladado hasta el aparcamiento de Cotefablo, donde los esperaban los servicios funerarios para ser llevado al Hospital Provincial de la localidad de Huesca. Se trata de un varón de 72 años y vecino de Zaragoza.