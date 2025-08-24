Rescates
Muere de un infarto un senderista mientras caminaba por un paraje de los Pirineos
Se trata de un vecino de Zaragoza de 72 años y ha intervenido la Guardia Civil de Huesca que sólo ha podido certificar su defunción
Un senderista, mientras realizaba esta actividad por el camino que sube al Pico Pelupín en Linas de Broto (Torla)ha sufrido una parada cardiorespiratoria.
Inmediatamente, la Guardia Civil de Huesca activó una patrulla de Seguridad Ciudadana de Torla y GREIM de Boltaña.
Tras llegar a la zona y localizar al senderista, presentaba signos no compatibles con la vida, por lo que fue evacuado y trasladado hasta el aparcamiento de Cotefablo, donde los esperaban los servicios funerarios para ser llevado al Hospital Provincial de la localidad de Huesca. Se trata de un varón de 72 años y vecino de Zaragoza.
✕
Accede a tu cuenta para comentar