Las comunidades del PP reclaman a Mónica García un Interterritorial extraordinario para abordar los cribados y la falta de personal

Consejeros de Sanidad de comunidades gobernadas por el Partido Popular, entre ellos la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, han remitido una carta a la ministra de Sanidad, Mónica García, en la que solicitan un Consejo Interterritorial de carácter extraordinario. Desde la Consejería madrileña aseguraron que otros consejeros del PP también se han dirigido a la ministra para formularle la misma petición.

En su carta, la consejera madrileña señala que cree "firmemente" en el Estado de las Autonomías y en el modelo de cooperación que establece la Constitución, por lo que entiende que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas "debemos trabajar siempre de forma coordinada, leal y transparente en todo lo que afecte tanto a la salud pública como a la asistencia sanitaria".

Así, señala que "la lealtad institucional y el funcionamiento cooperativo del sistema sanitario español son valores esenciales que pueden y deben recuperarse". Con ese propósito, el Gobierno de la Comunidad de Madrid solicita la convocatoria de una reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, "con el fin de abordar de forma conjunta dos cuestiones de máxima relevancia para el conjunto del país".

En primer lugar, el "análisis y aprobación, en su caso, de los trabajos y acuerdos adoptados en la Comisión de Salud Pública en relación con los programas de cribado". En este sentido, remarcan que los programas poblacionales de cribado "representan uno de los mayores logros de nuestro sistema sanitario y son reflejo del trabajo riguroso que las comunidades autónomas venimos desarrollando desde hace más de tres décadas, especialmente en los cribados de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix".

Sin embargo, "más allá de los programas concretos, resulta prioritario abordar de forma colaborativa la situación generada en torno al Documento de consenso del sistema de información del programa poblacional de cribado de cáncer del Sistema Nacional de Salud, un texto que, como bien sabe, no fue sometido a aprobación en el seno del Consejo Interterritorial, pese a tener implicaciones directas en la gestión autonómica y en la confianza ciudadana".

A este respecto, recuerda que la Ponencia de Cribados es un órgano técnico, no un órgano colegiado como la Comisión de Salud Pública, y que los documentos aprobados en esta no tienen carácter ejecutivo, al no tratarse de acuerdos de coordinación. Por ello, y "ante las actuaciones unilaterales emprendidas por el Ministerio en esta materia", consideran "imprescindible" que el Consejo Interterritorial "valide los pasos a seguir, acuerde un calendario realista y defina criterios homogéneos para la implantación de las medidas derivadas de la Ponencia y de la Comisión".

Solo así "podremos garantizar que el proceso se base en la coordinación, la transparencia y la confianza mutua, evitando interpretaciones o decisiones que puedan generar alarma social, desinformación o incertidumbre entre profesionales y ciudadanos".

En segundo lugar, tratar la "situación de la necesidad de especialistas sanitarios" y recuerdan que, como ha reconocido la ministra en diversas ocasiones, "la falta de especialistas sanitarios constituye hoy el principal problema estructural del sistema sanitario español".

En este sentido, comenta que las comunidades autónomas vienen reclamando desde hace años un plan nacional "serio, estable y coordinado, que aborde esta cuestión desde la raíz: planificación de recursos humanos, ampliación de plazas de formación sanitaria especializada, reconocimiento ágil de títulos y medidas efectivas de fidelización y retención del talento sanitario".

Esta situación "puede verse seriamente agravada si, finalmente, el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública aprueba las medidas anunciadas en relación con el personal temporal". Estas medidas "tendrán una naturaleza que podríamos calificar de catastrófica en la gestión de Recursos Humanos de los sistemas autonómicos de salud", asevera Matute.

Por tanto, "resulta urgente que el Ministerio de Sanidad asuma la responsabilidad que le corresponde y convoque los grupos de trabajo necesarios para dar una respuesta conjunta y efectiva a este desafío, que compromete tanto la sostenibilidad como la equidad del sistema en todo el territorio nacional".

La consejera madrileña remarca que la Comunidad de Madrid reitera su voluntad de colaboración y su compromiso con la cohesión del Sistema Nacional de Salud. "Creemos que la cooperación y el respeto institucional son el camino para reforzar la calidad y la confianza en la sanidad pública, y que el Consejo Interterritorial debe recuperar plenamente su papel como foro de diálogo, consenso y decisión compartida", concluye.