Más rápido que la secadora: cómo funciona el truco japonés para lavar la ropa y tenerla seca en tiempo récord

Secar la ropa en poco tiempo puede convertirse en un verdadero reto, sobre todo cuando no se dispone de secadora o el espacio en casa es reducido. Sin embargo, un método japonés está ganando popularidad por su sencillez y eficacia, se basa en aprovechar mejor la circulación del aire y la colocación estratégica de las prendas en el tendedero. El resultado es un secado mucho más rápido y uniforme, sin necesidad de gastar electricidad.

Cómo funciona el truco japonés para secar la ropa rápidamente

Aumentar la superficie de exposición de la tela:

El principio es simple: cuanto más espacio tenga la ropa para "respirar", antes se seca. Según el experto en lavandería Yuichi Nakamura, es fundamental evitar que las prendas se superpongan.

cuanto más espacio tenga la ropa para "respirar", antes se seca. Según el experto en lavandería Yuichi Nakamura, es fundamental evitar que las prendas se superpongan. Camisas: desabrochar los botones y abrir el cuello antes de colgarlas.

desabrochar los botones y abrir el cuello antes de colgarlas. Pantalones: colocarlos de forma cilíndrica en la percha para reducir las capas de tela.

colocarlos de forma cilíndrica en la percha para reducir las capas de tela. Vestidos y prendas delicadas: usar perchas que mantengan la forma y eviten arrugas.

Este pequeño ajuste puede marcar una gran diferencia en la velocidad de secado.

Ordenar la ropa según su tamaño

Otra clave está en el orden de colgado. Las prendas largas y más pesadas deben ir en los laterales del perchero, mientras que las cortas y ligeras se colocan en el centro. Esta distribución mejora la estabilidad del tendedero y favorece la entrada de aire entre las telas.

Mejorar la circulación del aire

El aire en movimiento es el mejor aliado para un secado exprés. Para conseguirlo:

Mantén espacio suficiente entre prenda y prenda.

Cambia de posición las más gruesas después de un rato para acelerar el secado.

Coloca el tendedero cerca de un radiador en invierno, pero abre una ventana de vez en cuando para evitar acumulación de humedad y moho.

Trucos adicionales para acelerar el proceso

Agua tibia en el lavado: en épocas frías o húmedas, usar agua ligeramente caliente acorta el tiempo de secado.

en épocas frías o húmedas, usar agua ligeramente caliente acorta el tiempo de secado. Sacudir la ropa antes de colgarla elimina exceso de agua y reduce la necesidad de planchado.

antes de colgarla elimina exceso de agua y reduce la necesidad de planchado. Toalla en la secadora: si prefieres usar este electrodoméstico, añadir una toalla seca absorbe parte de la humedad y acelera el ciclo, como recomienda la revista japonesa Oggi.jp.

Apto para cualquier hogar

El truco japonés de Yuichi Nakamura no requiere grandes inversiones ni aparatos sofisticados, basta con reorganizar el modo en que colgamos la ropa. Separar las prendas, aprovechar el aire y distribuirlas de forma estratégica son pasos sencillos que reducen el tiempo de secado de manera notable. Una técnica práctica, ecológica y fácil de aplicar en cualquier hogar.