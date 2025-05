Los médicos reafirman su rol prescriptor y su liderazgo clínico frente a la Ley del Medicamento

El anteproyecto de Ley de los Medicamentos propuesto por el Ministerio de Sanidad ha causado, en las últimas semanas, una verdadera abalancha de críticas por parte de las organizaciones representativas de la mayor parte del sector sanitario.

Tras finalizar su fase de audiencia pública, el pasado 12 de mayo, el texto recibió cerca de 400 alegaciones de entidades como Farmaindustra, la patronal de medicamentos genéricos (Aeseg), la distribución farmacéutica, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), la Organización Médica Colegial (OMC), el Foro de la Profesión Médica (integrado por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos -Cgcom-, la Federación de Asociaciones Científico Médicas de España -Facme-, la Confederación Española de Sindicatos Médicos - CESM-, la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina - Cndfm- y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina -CEEM-), el Sindicato de Médicos y Facultativos de Madrid (SIME), la Sociedad Madrileña de Enfermería Familiar y Comunitaria (SEMAP), la Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña (FEFAC), la Asociación Española de Medicamentos Biosimilares (BioSim) o la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), entre otros.

La oposición de la profesión médica viene dada, sobretodo, por aspectos como la ampliación de la capacidad prescriptora a enfermeras y fisioterapeutas, que, a juicio de los facultativos, "fragmenta la responsabilidad médica", "confunde al paciente" y "crea un conflicto entre profesionales que no debía". Asi lo ha señalado este jueves el coordinador del Observatorio de la Prescripción de la Organización Médica Colegial (OMC), Pedro Hidalgo, en un acto organizado junto con la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME), en el que ambas entidades han defendido el liderazgo clínico que ejercen los médicos y su responsabilidad para prescribir medicamentos.

"El que no entienda en el siglo XXI, en 2025, que la atención al paciente es multidisciplinar desde todos los ámbitos de las 14 profesiones sanitarias, no ha entendido absolutamente nada. Ahora bien, el que no entienda también que el liderazgo de esos equipos multidisciplinares reside en el médico, pues tampoco ha entendido absolutamente nada", ha destacado Tomás Cobo, presiente de la OMC.

A este respecto, ha insistido en que no se trata de una ventaja "corporativista", sino que responde a los años que tienen que dedicar los médicos, en torno 11, para adquirir los conocimientos y competencias necesarias que derivan en la "responsabilidad" de liderar equipos y asumir la prescripción de fármacos.

Otra de las críticas al anteproyecto de Ley del Medicamento es que el texto "no define ni descriptivamente ni estipulativamente" qué es el uso racional del medicamento. "Para nosotros es una cosa tremenda y viene a acabar de confundir", ha destacado Hidalgo. Al hilo, ha defendido el seguimiento terapéutico que realiza el médico después de prescribir un fármaco, así como la vigilancia de la adherencia al tratamiento y ha aludido a la alegación de la OMC contra la categoría de medicamentos de primera prescripción que crea el anteproyecto y que, según ha señalado, "induce al autoconsumo".

OTORGAR AL MÉDICO SU ROL

Por su parte, la presidenta de FACME, Cristina Avendaño, ha expuesto las propuestas de modificación consensuadas desde la Federación, que coinciden con las de la OMC en el objetivo de "hacer cambios para otorgar al médico el rol que le corresponde por la responsabilidad que asume en el proceso asistencial". Según ha detallado, las alegaciones de las Federación hacen hincapié en la participación del médico en el proceso de evaluación para la incorporación de nuevos medicamentos y tecnologías en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Asimismo, para asegurar un uso más eficiente de los medicamentos, propone que, cuando el médico prescribe una marca concreta dentro de la horquilla de los medicamentos financiados, el medicamento que se deba dispensar sea ese y no otro. "O sea, cuando no haya ahorro para el sistema por la sustitución, no ha lugar la sustitución", ha precisado frente a la posibilidad que brinda el anteproyecto al profesional de farmacia de sustituir este medicamento.