Los medios de comunicación y sus funciones: un juego para aprender a diferenciarlos

Amibox lanza un episodio titulado ¿Qué medio me pongo? en compañía de los @GemelosViajeros, un contenido que invita a reflexionar de manera divertida sobre los distintos medios de comunicación y cómo utilizarlos según la necesidad.

Cada medio tiene su función

Desde el inicio, el video plantea ejemplos cotidianos, "Igual que no pondrías un microondas para escuchar música, tampoco usarías la televisión para hablar con tus amigos".

La reflexión se acompaña de escenas cercanas, mientras todos disfrutan de un día en el parque de atracciones, el narrador recuerda que incluso tu vecino puede convertirse en protagonista en redes al mostrar su nuevo corte de pelo.

El episodio explica que hoy existen muchos más medios de los que solemos pensar: radio, televisión, prensa escrita, revistas, internet y redes sociales, pero también videojuegos, música, películas y publicidad.

Todos ellos cumplen múltiples funciones como informar, entretener, persuadir, vender, conectar o comunicar. La clave está en saber elegir cuál utilizar en cada momento.

Vídeo: ¿Qué medio me pongo? – Los diferentes medios de comunicación

El concurso

Para hacerlo más interactivo, el programa se convierte en un concurso donde se ponen a prueba situaciones reales:

Primera pregunta: Si quieres encontrar una correa que no le dé alergia a tu perro, ¿dónde buscarías? Opciones: videojuegos, WhatsApp o internet. La respuesta correcta: internet .

Opciones: videojuegos, WhatsApp o internet. La respuesta correcta: . Segunda pregunta: Un influencer presenta una marca de ropa con un descuento del 50% . ¿Está opinando, informando o haciendo publicidad? La respuesta: publicidad , sobre todo si se acompaña de hashtags como #ad o colaboración.

Un influencer presenta una marca de ropa con un . ¿Está opinando, informando o haciendo publicidad? La respuesta: , sobre todo si se acompaña de hashtags como #ad o colaboración. Tercera pregunta: Escuchas a tu streamer favorito en Twitch hablando de un tema. ¿Qué te ofrece? ¿Información, opinión o nuggets de pollo? Aquí hay doble respuesta: información y opinión.

Saber elegir y reflexionar

Con este formato, Amibox y los Gemelos Viajeros muestran que los medios no son solo canales de entretenimiento, sino herramientas que conviene aprender a diferenciar y analizar críticamente.

El episodio concluye con una reflexión clara, "Hay muchos medios de comunicación, cada día más. Entrena tus ojos y oídos a diario y distingue entre opiniones e información. Así podrás sacarles el máximo partido. Al final, tu mejor herramienta es tu cabeza".