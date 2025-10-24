Mel Robbins, autora y experta en desarrollo personal: “El miedo mata la acción, pero la acción mata el miedo”

En uno de sus vídeos más recientes, Mel Robbins, autora y experta en desarrollo personal, recordó una madrugada cualquiera en la que el despertador sonó y la inercia de quedarse en la cama parecía invencible. La imagen de un cohete despegando en la televisión le sugirió una idea absurda… que funcionó. "Mañana me lanzarė de la cama como un cohete", se prometió. Al día siguiente, antes de que llegaran la ansiedad y el agobio, contó 5-4-3-2-1 hacia atrás y se puso de pie. Ese gesto mínimo, dice, fue el primero en meses en el que no ganó la procrastinación: ganó ella.

Qué es la “Regla de los 5 segundos” (y por qué funciona)

La Regla de los 5 segundos es sencilla: cuando notes la tentación de posponer algo que sabes que debes hacer -levantarte, hacer una llamada difícil, empezar un proyecto, hacer ejercicios-, cuenta hacia atrás 5-4-3-2-1 y actúa antes de que tu cerebro busque excusas. Robbins explica que este microconteo interrumpe el ciclo de dudas y activa el movimiento: “El miedo mata la acción, pero la acción mata el miedo”.

No es fuerza de voluntad "mágica", sino interrupción del piloto automático. El cerebro prefiere lo conocido (quedarse en la cama, aplazar, mirar el móvil). El conteo crea una ventana diminuta en la que decides moverte antes de que entren el miedo y la vergüenza.

Cómo aplicarla en lo cotidiano

Por la mañana. Cuando suene la alarma, inicia el conteo 5-4-3-2-1 y siéntate; en cuanto te incorpores, coloca los pies en el suelo. Evita la función “posponer”.

Cuando suene la alarma, inicia el conteo 5-4-3-2-1 y siéntate; en cuanto te incorpores, coloca los pies en el suelo. Evita la función “posponer”. Tareas que incomodan. Antes de una llamada, un mail difícil o sentarte a escribir, haz el conteo y empieza la primera acción mínima (marcar el número, abrir el documento, escribir una frase).

Antes de una llamada, un mail difícil o sentarte a escribir, haz el conteo y empieza la primera acción mínima (marcar el número, abrir el documento, escribir una frase). Hábitos que quieres crear. Usa el 5-4-3-2-1 para arrancar (ponerte las zapatillas, llenar la botella de agua, sacar el libro). Una vez en marcha, la resistencia baja.

Lo que se queda

Mel Robbins sintetiza su filosofía en una frase que sirve de disparo de salida: "El miedo mata la acción, pero la acción mata el miedo". La Regla de los 5 segundos no promete vidas perfectas, pero sí primeros pasos que cambian el día. Y a veces, como ella misma cuenta, ponerte de pie a la primera ya es una victoria.