Los menores que sufren 'bullying' tardan 13 meses en pedir ayuda

Dentro de su compromiso con la lucha frente al acoso escolar, la Fundación Mutua Madrileña ha alertado de los signos y síntomas que pueden llevarnos a pensar que un niño está sufriendo «bullying». En colaboración con el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid (COPM) y la Policía Nacional los ha dado a conocer con motivo del Día Internacional contra el Acoso Escolar que se celebra hoy, 2 de mayo.

Tristeza y decaimiento; desinterés y apatía; ansiedad y estrés; falta de sueño y apetito; dolores de cabeza y estómago; y peor rendimiento escolar son los seis signos principales, o sintomatología frecuente, que ha identificado la fundación junto al COPM, y que ha reunido en una creatividad para ayudar a su difusión.

"Acoso entre iguales"

La Fundación Mutua Madrileña apoya, dentro de su área de Acción Social, el desarrollo del programa "Acoso entre iguales", que lleva a cabo en la Comunidad de Madrid en virtud de un convenio firmado con la Consejería de Educación de la región y el órgano colegiado. La iniciativa tiene como objetivo principal paliar los efectos del acoso escolar en la salud mental de las víctimas y, al mismo tiempo, favorecer su completo proceso de recuperación psicológica.

En virtud de este acuerdo, psicólogos colegiados realizan intervención psicológica, a través de sesiones individualizadas, a niños y niñas víctimas de acoso escolar. La Fundación Mutua Madrileña, por su parte, financia el desarrollo de este programa, que cuenta con una línea de trabajo específica, desde el año 2015, en materia de lucha contra el 'bullying' a través de acciones de prevención en colegios de toda España e iniciativas de sensibilización social. Con la implementación de esta línea de acción pasa también a prestar apoyo directo a estas jóvenes víctimas, como ya hace con sus programas de ayuda a mujeres maltratadas.

Consecuencias psicológicas

Según datos extraídos del III Estudio sobre el 'bullying' realizado por la Fundación Mutua Madrileña y la Fundación ANAR – a través de las respuestas de cerca de 10.000 estudiantes entre 11 y 14 años y una muestra representativa de profesores–, un niño o adolescente que sufre acoso escolar tarda 13 meses de media en contárselo a alguien y pedir ayuda, algo más de un tercio (34%) se lo oculta a sus padres (el 25% en el caso de los que padecen ciberbullying) y el 94% desarrolla problemas psicológicos (ansiedad, depresión, estrés postraumático, fobias y miedo permanente).

La Fundación tiene una línea de acción prioritaria para luchar contra el acoso escolar desde hace nueve años. En este tiempo, y junto a ANAR, ha llevado a cabo, por ejemplo, talleres de sensibilización para prevenir el acoso escolar en colegios a alumnos de 6º de Primaria y 1º de la ESO; realiza anualmente, también junto a ANAR, estudios sociológicos sobre la evolución del problema y ha lanzado de forma periódica iniciativas de sensibilización en redes sociales.

La última de ellas la llevó a cabo en el año 2023 de la mano de la Policía Nacional. "El acoso escolar nos puede tocar a cualquiera. Habla con tus hijos" fue el hilo conductor de tres piezas audiovisuales que ponían el acento, respectivamente, en los padres de los testigos, del acosador y de la víctima.

Estos vídeos se difundieron en los canales propios de ambas entidades y, actualmente, superan los 9 millones de visualizaciones. También pueden verse en la web donde la Fundación Mutua Madrileña reúne toda la información relativa al acoso escolar.

Ahora, con motivo del Día Internacional contra el Acoso Escolar, Policía Nacional y Fundación Mutua han lanzado unas nuevas creatividades para llamar la atención de las familias de los niños que pueden sufrir, causar o presenciar situaciones de bullying. Con el lema "Podrías tenerlo delante y no darte cuenta", utiliza imágenes de insectos, peces y otras especies que se camuflan con su entorno para llamar la atención a los adultos, que deben estar atentos a detectar los cambios de conducta de niños y adolescentes y cualquier signo que indique que puedan estar sufriendo, ejerciendo o presenciando acoso.

Un tercio de cada clase

Según la ONG de infancia y educación Educo, en un aula con 30 niños y niñas, 9 han sufrido acoso escolar u otro tipo de violencia en la escuela en algún momento de su vida. El dato se desprende de una encuesta a mil adolescentes que la organización subraya con motivo de este Día Internacional. El 30% afirmó que había sufrido 'bullying' u otro tipo de violencia en el colegio (eso incluye toda acción, omisión o trato negligente), el 59% dijo que no, y un 11% no lo sabía o prefirió no contestar.