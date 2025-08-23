Un hombre termina "despellejado" tras el ataque de un "pirómano" en un restaurante de Londres

Un hombre sufrió quemaduras de tal gravedad que su piel "se desprendía" del cuerpo tras un presunto ataque incendiario con bomba de gasolina en un restaurante de Londres. El suceso ocurrió alrededor de las 21:04 del viernes 22 de agosto en el restaurante Indian Arma ubicado en Woodford Avenue, Ilford, donde cinco personas resultaron heridas y fueron hospitalizadas con quemaduras e inhalación de humo.

Escenas de terror y operativo de rescate

Testigos presenciales describieron escenas de pánico tras escuchar una "explosión fuerte" seguida de gritos desgarradores. Según informa Metro, Edward Thawe, un portero de hospital de 43 años que vivía cerca, relató: "Salí y había un hombre con la piel despellejada. Estaba quemado. No quise mirarlo dos veces". Nueve personas lograron escapar antes de que llegaran los bomberos, pero cinco quedaron atrapadas en el interior y necesitaron ser rescatadas con equipos de respiración autónoma.

La Policía Metropolitana ha declarado el suceso como crímen mayor y confirmó que investiga el incendio como "un acto de incendio premeditado con intención de poner vidas en peligro". El detective jefe inspector Mark Rogers afirmó que se están realizando "investigaciones urgentes para localizar a los responsables" y solicitó a cualquier persona con información que se ponga en contacto inmediatamente con las autoridades.

Dos de las víctimas fueron trasladadas a un centro de trauma mayor y otras tres a hospitales locales, todas ellas en condición grave. El servicio de ambulancias de Londres desplegó equipos especializados, incluido un equipo del Servicio Aéreo de Ambulancias, mientras que los bomberos lograron extinguir el incendio hacia las 22:32. El área permanece acordonada mientras equipos forenses e investigadores continúan trabajando en el lugar para determinar las causas exactas e identificar a los responsables.