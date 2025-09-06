Mercadona lo ha vuelto a hacer: la solución más barata para que la vuelta a la rutina no pese tanto

La vuelta a la rutina tras las vacaciones de verano trae consigo, para muchos, un aumento del estrés y la ansiedad. En este contexto, son cada vez más los consumidores que buscan soluciones naturales para sobrellevar el ritmo del día a día. Atenta a esta demanda, la cadena de supermercados Mercadona ha incorporado a su oferta la infusión "Relax", un producto pensado para quienes necesitan una pausa sosegada en su jornada o una ayuda para conciliar el sueño.

De hecho, el secreto de su éxito parece residir en una estudiada mezcla de plantas con propiedades calmantes, muy presentes en el herbolario tradicional. La fórmula de Hacendado, la marca blanca de la compañía, combina dos ingredientes clave: la tila, muy conocida por sus efectos tranquilizantes, y la melisa, que no solo ayuda a rebajar la tensión nerviosa, sino que también aporta un agradable toque cítrico a la bebida.

Además, a esta base se le añaden otros dos componentes para redondear la experiencia. La hierba luisa, valorada tanto por su aroma como por sus cualidades digestivas y relajantes, se une al delicado perfume del azahar. Juntos, estos cuatro elementos crean una infusión orientada a promover una sensación de bienestar sin necesidad de recurrir a componentes artificiales, ofreciendo un remedio suave para el nerviosismo cotidiano.

Una alternativa natural sin cafeína para cualquier momento del día

Por otro lado, una de las ventajas más destacadas de esta infusión es que no contiene cafeína ni teína. Esta ausencia total de estimulantes la convierte en una opción ideal para ser consumida a cualquier hora, desde una pausa a mediodía hasta justo antes de acostarse. A diferencia de otras bebidas calientes, no interfiere en los ciclos de sueño, por lo que se posiciona como un complemento perfecto para quienes buscan mejorar la calidad de su descanso nocturno.

Asimismo, la accesibilidad es otro de los puntos fuertes del producto. Mercadona comercializa esta infusión en un formato práctico y económico: una caja con veinte bolsitas individuales listas para su uso inmediato. El precio, fijado en tan solo 1,05 euros, la convierte en una solución al alcance de la mayoría de los bolsillos, facilitando la incorporación de un pequeño gesto de autocuidado en la ajetreada rutina diaria sin que suponga un desembolso importante.